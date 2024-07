Lo que necesita Colombia para mejorar en conectividad

Para empezar, Colombia tiene la penetración de banda ancha más baja de los 37 países estudiados, pese a que es uno de los mercados en donde más han crecido en los últimos años. A 2018 había 48,6 suscripciones móviles y 13,4 fijas por cada 100 habitantes, frente a un promedio Ocde de 109,7 y 30,9, respectivamente. Además, un colombiano usa en promedio 1,21 GB por mes, menos que un chileno (6,62 GB) o un mexicano (2,11 GB).

“La baja penetración se debe a múltiples factores. Uno de ellos es si las personas pueden costearlo. Otro, si lo perciben como un servicio útil. En muchos países algunas personas –especialmente de bajos ingresos– no son conscientes de los beneficios de estar conectados. De hecho, el Dane sitúa las tres primeras causas para no usar internet en Colombia que la gente no siente necesidad de usarlo, que no sabe cómo usarlo o que lo considera muy costoso”, explica Verena Weber, analista de la Ocde.