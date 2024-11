¿Por qué les piden a los alemanes contar las abejas?

La catástrofe ecológica está cerca: en solo tres décadas, la población de insectos en Alemania habrá disminuido drásticamente. La Alianza Alemana para la Protección de la Naturaleza (NABU) pide a los ciudadanos que cuenten los pequeños insectos sin los cuales la humanidad tendrá dificultades para sobrevivir. Sin flores no hay insectos. Sin insectos no hay miel.

Le recomendamos: Abejas: claves para garantizar la seguridad alimentaria mundial

Una mariposa en un bosque víctima de la falta de lluvias en Alemania.

Mariquitas de siete puntos, a punto de desaparecer

Ciencia ciudadana

Sin flores no hay insectos

Las especies raras pueden encontrarse lejos de los campos agrícolas, en los arbustos, flores y pastizales de bajo valor nutritivo. Siemers es un encantado de las mariposas que muestra cómo ayudar a hacer un censo de los insectos, como al que ha convocado la ONG NABU: él marca un campo imaginario de diez metros por diez metros y presiona el cronómetro."Con relativamente pocas especies, es tan fácil seguir los resultados que incluso los principiantes experimentan rápidamente el éxito", explica Daniela Franzisi, de NABU, responsable del proyecto Insektensommer o Verano de los Insectos.Ulla Blumenkamp se agacha concentrada en la hierba alta y recoge cuidadosamente los especímenes individuales durante un corto período de tiempo en una caja de plástico transparente con tapa, para poder determinarlos mejor: "No conozco tan bien las especies individuales.La hora pasa rápidamente. Jörg Siemers también ha fotografiado especímenes que quiere identificar. Ulla Blumenkamp ha identificado diez especies. Está satisfecha: "Si te concentras en especies fáciles de identificar, miras y desarrollas un sentimiento por la naturaleza". Peter Meyer y Evelyn Steppacher se reunieron para la observación en la reserva natural de Dünstekoven. Se describen a sí mismos como "conservacionistas empedernidos", han estado comprometidos con la protección de la naturaleza y las especies desde la infancia. La pasión de Steppacher es por las plantas, las libélulas y las 70 especies de mariquitas autóctonas.Alemania carece de un programa de vigilancia científica que recoja datos de observación en gran escala, sistemáticos, continuos y representativos sobre la diversidad biológica. Entomólogos voluntarios participan en la conservación de mariposas en el Instituto Helmholtz de Investigación Ambiental. Uno de ellos es Karl-Heinz Jelinek, miembro de NABU: "En Alemania hay casi 3.700 especies de mariposas, de las cuales hay 195 en nuestra región. Por lo que el censo de NABU no se puede ver como un ejercicio científico”.El biólogo dirige la Escuela de la Naturaleza para la Educación Ambiental en Remscheid. "La ignorancia y el conocimiento a medias hacen que los niños y más tarde los adultos tengan reservas personales, a veces incluso pánico ante las orugas, libélulas, abejas, avispas y mosquitos", dice Liesendahl. Él les explica a los visitantes la importancia de estas pequeñas criaturas como ayudantes de los ecosistemas y los muchos problemas de la disminución de los insectos. "Muchos harían algo por los insectos, pero no saben nada de su importancia y relación con la naturaleza y nuestra vida misma”.Las organizaciones de conservación de la naturaleza tratan de contrarrestar la ignorancia:"La economía suele interesarse solo en la lucha biológica contra las plagas", acota Daniela Franzisi. Y el biólogo Esser critica: "Se gastan miles de millones en física de partículas e investigación espacial, en comparación con prácticamente nada para la investigación de la biodiversidad. A pesar de la muerte de los insectos, los datos son en su mayoría generados por voluntarios".Muchos insectos son irremplazables para polinizar las plantas, otros descomponen los excrementos, la carroña, la madera muerta. Se encargan del control biológico de plagas, la purificación del agua y ayudan a mantener la fertilidad del suelo. Se alimentan y se comen. Si los insectos están ausentes, esto también cambia la producción de nuestra comida, por ejemplo. Ya la falta de abejas obliga a los chinos a polinizar a mano, flor a flor.