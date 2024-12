"En otras partes de Europa no se considera un problema depender de tu familia y en el sur de Europa incluso debería interpretarse como un objetivo. Si no lo haces, sería como rechazar a tu familia", explica.

Karin Schulz alerta de que salir de la casa familiar muy pronto puede tener para algunos jóvenes no preparados un impacto perjudicial. Benoit Derrier.

Ida Staberg, que ahora tiene 21 años, tuvo problemas con el presupuesto y las tareas administrativas cuando se mudó por primera vez a su departamento en Vällingby.

"Al principio ni siquiera sabía cómo pagar una factura y luego también existe el estrés de reunir dinero. Hay cosas como cuando se acaba el detergente y no puedes lavar los platos o el cuando el papel del baño no se repone por sí solo", recuerda.

Según Schulz, la "soledad emocional" es otro desafío.

Si bien la mayoría de los adolescentes tienen una vida social activa y muchos contactos en las redes sociales, dice que algunos pueden tener dificultades para mudarse si no tienen un amigo o pariente cercano "para hablar realmente sobre su vida y sus emociones".

"Escuchamos mucho que ellos [los jóvenes] no tienen adultos que sean lo suficientemente valientes y abiertos como para hablar con ellos y tomar la iniciativa de preguntarles cómo están", dice Schulz.

Asegura que no es posible establecer vínculos claros entre la soledad y los diagnósticos específicos de salud mental. Pero el número de jóvenes de entre 16 y 24 años que recibieron tratamiento para enfermedades psiquiátricas en Suecia aumentó casi un 70% en la última década, según publicó la Junta Nacional de Salud y Bienestar de Suecia en 2018.

Soledad y salud mental

Christoffer Sandström, de 26 años, ha vivido solo desde que tenía 21 años.

"Me desgarró un poco la salud mental y me sentí más aislado que nunca en mi vida", reconoce. "Perdí energía y me sentía un poco más triste y no tan emocionado por la mañana o cuando salía el sol. Solo quería acelerar el tiempo y que se pasara el día ".

"Hay mucha presión sobre los jóvenes [en Suecia] para que sean adultos y actúen como adultos", argumenta. "Pero es más difícil vivir solo que con amigos y familiares", asegura.

Para Ida Staberg, la novedad de haberse independizado también desapareció rápidamente, y los problemas de salud mental que había experimentado cuando era una adolescente comenzaron a resurgir.

"Me sentí sola y no tenía a nadie cerca", explica. "Fue como un vacío... Se hizo fácil comenzar a pensar cosas malas sobre mí o en pensamientos destructivos".