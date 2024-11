Muchos creen que para tener dinero es necesario tener un gran coeficiente intelectual, haber nacido en cuna de oro o escogido una buena carrera profesional. Pero de acuerdo a Morgan Housel, lo más importante para acumular riqueza no reside en ninguna de esas cosas sino en la manera como la gente se comporta frente a este bien. Por eso, más que tener títulos y buenas conexiones lo que se requiere es de un buen control de las emociones y el ego, saber ejercitar el músculo de la paciencia y tener un comportamiento asertivo a la hora de manejarlo.

No de otra forma se pueden entender dos anécdotas que Housel ofrece en su reciente libro The Psychology of Money. En una, un hombre muy rico manda a comprar una colección de monedas en una joyería, cada una a US$1.000, para luego lanzarlas al mar como si se tratará de piedras, todo por el simple placer de verlas caer en el agua.

Al cabo del tiempo el millonario, para quien el dinero era un juego, quedó en la ruina. La otra historia es la de un hombre humilde llamado Ronald Read, un conserje que siempre llevó una vida frugal. Al morir a los 92 años en 2014, su herencia era tal que pudo donar US$6 millones a obras de caridad de su ciudad natal. Read había invertido durante décadas cada dólar que le sobraba en acciones de compañías que lo hicieron millonario.

La pregunta que se hace Housel es cómo una persona sin estudios ni experiencia ni conexiones logró superar a muchos inversores que se preparan toda la vida para invertir bien su plata. Housel parece muy joven para saberlo. Pero a sus 36 años ya tiene mucha experiencia en el tema: ha sido columnista de The Motley Fool y The Wall Street Journal. Ha recibido en dos ocasiones el premio de la Sociedad Americana de editores de negocios, así como del New York Times Sidney Award. Hoy es socio de The Collaborative Fund y su libro ha tenido buenas críticas, aunque apenas saldrá a la venta el próximo mes.

Y la respuesta a su pregunta es que invertir es una prueba de carácter. De los dos personajes, quien pasó ese examen fue Read, porque pudo aplazar la gratificación de grandes compras para amasar una gran fortuna que le dio la posibilidad de convertirse al final de su vida en un hombre generoso.

El dinero es el conducto por donde viaja la emoción y el ego, que lleva esperanzas y miedos, sueños y corazones rotos, confianza y sorpresa, envidia y arrepentimiento.

La inversión requiere de tiempo. Housel analizó el comportamiento de las acciones de Netflix, que en un periodo de 16 años ganaron más de 300.000%.

También trae a colación el ejemplo de Warren Buffett, quien amasó 95% de su riqueza después de los 65 años, es decir, hace 25 años. “Su habilidad es invertir, pero su secreto es el tiempo”, reitera el autor.

Para él, la distinción entre ser rico y tener riqueza es drástica. Lo primero es tener un ingreso, pero lo segundo es tener la libertad de escoger no gastarlo.