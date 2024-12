La ampliación de la cuarentena del 13 al 26 de abril que realizó el Gobierno Nacional trae una gran novedad: se añadieron dentro de las actividades exceptuadas todas las relacionadas con las obras de infraestructura de transporte y obra pública.

Con esto la infraestructura se convertirá en el primer sector de la economía en “reabrir”, después del cierre obligatorio que tuvo que hacerse de las diversas actividades económicas para tratar de frenar el avance del coronavirus en el país. Con esto, las actividades exceptuadas y que tendrá derecho a la movilización pasaron de 34 a 35 en esta nueva etapa de aislamiento.

La razón de la reapertura es que si bien la prioridad es y seguirá siendo salvar vidas –con la cuarentena se evita que el sistema de salud colapse y se prepare para un eventual pico del virus– se requieren medidas para proteger el tejido empresarial y el empleo de millones de trabajadores.

La infraestructura es un sector ideal para conjugar estos dos factores. No solo por su peso en la economía y su efecto jalonador sobre otros sectores sino porque es uno de los grandes empleadores de mano de obra. El sector de obras civiles creció 10,7% en 2019, con un participación creciente en el PIB, y responde por alrededor del 6,8% de la ocupación en el país.

Además muchos expertos consideraban que al ser obras a cielo abierto las posibilidades de contagio son menores al de otras actividades. No obstante, para que las obras reinicien deberán cumplir con unos estrictos protocolos de seguridad e higiene que dispuso el Ministerio de Salud para reducir la exposición y el riesgo de contagio al COVID-19. No serán fáciles de cumplir para todos, afirma un experto del sector.

Incluso en Bogotá se estaría pensando que los trabajadores que contraten deban vivir cerca del sitio donde se ejecutan las obras para evitar los grandes desplazamientos y disminuir así la posible propagación del virus.

La reactivación de las obras como vías, puentes y carreteras también tendría una consideración regional. Según Juan Martin Caicedo Ferrer, Presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) había alrededor de 1.025 proyectos de obras civiles suspendidos en todo el país que significarían en términos de inversión un total de $30 billones.

De dicho monto, 74% del valor ($22,2 billones) corresponde a proyectos del orden nacional (entidades del gobierno central) y 26% ($7,8 billones) a proyectos en cabeza de entidades regionales o municipales.

Las entidades que acataron las medidas del Gobierno Nacional y tenían más proyectos suspendidos fueron: el Invías (442 proyectos), la Empresa de Desarrollo Urbano de Valle de Aburra (124), Gobernación de Antioquia (88), Alcaldía de Medellín (74), IDU (27), y Alcaldía de Cali (26).

La medida permitirá también reactivar la inversión en regalías pues el sector transporte es uno de los que más ha aplicado a este tipo de recursos. Se identificaron 1.685 proyectos del Sistema General de Regalías suspendidos, estimados en $2,4 billones.

Sin duda, la paralisis de las actividades ya ha causado un gran impacto. El Metro de Bogotá, por ejemplo, ya anunció una prorroga al plazo de inicio de obras de 3 meses debido al impacto generado por el covid-19 y una aplazamiento de la licitación para la interventoría. Sin embargo, entre más dure cerrado, el impacto será mayor con el consecuente impacto sobre el crecimiento del país. Fedesarrollo estimó que el sector de obras civiles crecería un 6,9% en un escenario optimista; 5,2% en un escenario moderado; y 4,5% en el más pesimista. Habrá que esperar qué tan rápido se cumplen los protocolos y se reactivan las obras.

Sin duda, el virus no será algo que se vaya cuando se termine la cuarentena y será necesario aprender a “convivir” con el mismo hasta que se encuentre una vacuna, lo cual podría tardar un año o año y medio. No se puede “apagar” la economía durante tanto tiempo por eso los empresarios agrupados en el Consejo Gremial afirman que debemos prepararnos para la etapa que viene.

“Sabemos que la actual emergencia no será superada en unos pocos días o semanas. Se requiere entonces, de la mano del gobierno, continuar adelante con los estudios y análisis que permitan a algunos sectores de la economía ir retomando sus actividades, solo siempre y cuando pueda hacerse dentro de estrictos protocolos sanitarios y evitando la propagación del virus. No es fácil pero tampoco imposible”, afirmó el Consejo Gremial Nacional (CGN) en un comunicado quien agregó que proteger la vida y el trabajo, la salud y el ingreso digno no son temas excluyentes.

La decisión de darle vía libre a las obras civiles se une a otras medidas anunciadas por el Presidente Duque en días pasados en relación con el aplazamiento de los aportes pensionales y otorgar mayores facilidades en la obtención de crédito constituyen una buena noticia para los trabajadores y las empresas.