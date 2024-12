"The devil next door", el polémico documental de Netflix sobre un torturador nazi que indigna a Polonia

Contexto: "The devil next door", el polémico documental de Netflix sobre un torturador nazi que indigna a Polonia

El grupo humorístico Porta dos Fundos se llevó un Emmy el año pasado por su ficción "La última resaca". Foto:GETTY IMAGES/BBC

"Es sorprendente que Netflix tenga cero respeto o consideración por aquellos que procesan la fe cristiana. Esto está lejos de ser gracioso, es irrespetuoso y altamente ofensivo hacia la figura de Jesucristo", dice el texto de la petición en Change.org. El cofundador de Porta dos Fundos, Fábio Porchat, dijo a la revista Variety que "el filme no incita a la violencia ni dice a la gente que no deben creer en Dios". También agregó que "Netflix apoya la libertad de expresión" y que no han sugerido la retiradadel show.