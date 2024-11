En lo corrido de octubre el bitcóin, la criptomoneda más conocida, ha aumentado su valor en un 25%, hasta alcanzar los US$13.858 este miércoles, su nivel más alto desde los primeros meses de 2018.

Según analistas consultados por Bloomberg, el alza de la criptomoneda en esta ocasión no obedece a un “frenesí especulativo” de inversionistas particulares, sino al aumento del interés de los inversionistas institucionales en el activo.

Hay que recordar que la semana pasada PayPal informó que tomó la decisión de permitirles a sus clientes la opción de acceder a criptomonedas, y el uso de JPMorgan Chase Coin para realizar pagos por primera vez.

Este anuncio por parte de PayPal lleva a muchos a pensar que esto llevará al bitcóin a una aceptación generalizada en todo el mundo, lo que llevó a la criptomoneda a transarse sobre los US$13.000 desde la semana pasada.

Sin embargo, tras alcanzar sus niveles de enero de 2018, el bitcóin pierde durante la jornada de este miércoles un 3,24% hasta los US$13.202 en la Bolsa de Valores de Nueva York, debido al desplome de los mercados mundiales y a una creciente aversión al riesgo a medida que los casos de covid-19 aumentan vertiginosamente en todo el mundo.

Otro factor que ha impulsado el valor del bitcóin son los anuncios de diferentes bancos centrales, como el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y el Banco de China, sobre su experimentación con monedas digitales, lo que abrirá aún más el camino para la aceptación de las criptomonedas en el mundo.

Sin embargo, no todos son tan optimistas. Mike Novogratz, uno de los mayores inversionistas en bitcóin en el mundo, dijo en una entrevista para Bloomberg TV que no cree que en los próximos cinco años la criptomoneda se use como una moneda transaccional de uso común, sino más bien como una medida de valor.

