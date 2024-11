No obstante, el cambio de tono radical de Trump que prohibió reuniones de grupo de más de 10 personas , evitar los viajes prescindibles y no coman o beban en bares, restaurantes o zonas comunes, entre otras medidas, derrumbó los mercados

Si todo sale bien, el final de la pandemia podría llegar “en julio o agosto”, afirmó Trump

Con esto se presentó un nuevo desplome en las bolsas mundiales donde el Dow Jones cerró con una caída del 12,9%, la mayor de sus 124 años de historia, el S&P 500 reportó una disminución de 11,98%, el Euro Stoxx 50 cayó 5,25% y el Bovespa redujo su precio 12,92%.

Las bolsas reaccionaron al avance del coronavirus en la Unión Europea, Estados Unidos y Suramérica que obligó a los gobiernos a declarar el cierre de fronteras, mientras que en algunos casos se militarizaron las calles para evitar el alto flujo de personas en las principales ciudades.

En Colombia destacó la primera fase de la subasta anunciada por el Banco de la República la semana pasada, así como la decisión del presidente Iván Duque de reducir los precios de la gasolina en el país, ubicándola en un promedio de $7.950 por galón.

El dólar terminó la jornada de hoy ubicándose en $4.079, lo que representa una devaluación de 1,21% del peso colombiano con respecto al cierre del día viernes cuando cerró en $4.031, destaca la tendencia a la baja desde la apertura en $4.100 cuando se podría esperar un quiebre de este nivel y una tendencia alcista. Cabe recordar, que el peso ya acumula una devaluación de 25,37% en lo corrido del año.

En cuanto a petróleo, la referencia Brent disminuyó su precio 12,11% llegando a romper la barrera de los US $30 y ubicándose en US $29,75, mientras que el WTI cerró el día de hoy en US $28,69 por barril. Ambas referencias acumulan pérdidas por más de 50% en su precio desde el comienzo del año lo que significa una disminución en cerca de US $35 por barril.