“Entre más información pueda lograr tener el candidato mejor. Por lo general el ‘Headhunter’ no conoce la realidad en su totalidad de su cliente, pero si tiene un alto grado de conocimiento tanto de la compañía como de la posición. Por esto es necesario indagar en ambos aspectos. Entre más respuestas consiga va a tener más claridad de cómo presentar su perfil profesional y de tomar la decisión en caso tal de que se presente una propuesta formal”, aseguró Andrés Díaz-Granados, Executive Manager de DNA Human Capital.

#4. ¿Tiene dudas adicionales sobre mi experiencia? Pregunte al final de su entrevista si tiene alguna duda puntual o no quedó claro algún punto de su experiencia. Puede parecer obvio, pero muchos consultores salen de la sala con dudas.

#8. Pregunte por el paquete de beneficios que la empresa ofrece. Muchas veces los ‘headhunters’ no dicen el rango salarial de la posición porque los clientes no se lo permiten, o porque el candidato, muchas veces, escoge el techo en su pretensión. No importa, siempre pregunte, inténtelo. Si ni así contesta, pregunte si su pretensión está dentro del rango esperado.