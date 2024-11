Presidentes de América Latina piden ayuda con la deuda

Aunque no quedaron en el acta, los mandatarios tienen preocupaciones puntuales. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, abogó por reestructurar la deuda y pidió considerar una posible condonación a los países más pobres. Su colega de Uruguay, Luis Lacalle Pou, pidió no profundizar el proteccionismo, mientras que Lenín Moreno, de Ecuador, insistió en la solidaridad de los países de mayores ingresos con los que menos tienen. El presidente Iván Duque, por su parte, llamó la atención del papel de las calificadoras de riesgo, que siguen midiendo a los países con raseros que no corresponden a la realidad de la pandemia y esto afecta el costo del endeudamiento. “Los países no pueden ser juzgados con criterios precovid en circunstancias de covid, mucho más cuando no sabemos por cuánto tiempo estará pendiente esta pandemia”, dijo.

Las estimaciones sobre el comportamiento de la economía global en 2020 son para llorar. El FMI calcula que la contracción del PIB llegará al 4,9 por ciento y la recuperación tardará más de lo esperado. En estas circunstancias, América Latina debe buscar ayudas en las multilaterales y en la comunidad internacional. De ello dependerá salir pronto de esta crisis, la peor amenaza económica y social para la región en muchos años.