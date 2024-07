Para prevenir el cáncer

El primer dardo vino de la Cuenta de Alto Costo, un organismo técnico no gubernamental que asocia a los prestadores de salud para promover la gestión de riesgos, la generación de resultados en salud y la gestión de conocimiento, y así disminuir la tendencia de los eventos de alto costo. Su directora ejecutiva, Lizbeth Acuña, aseguró que en el modelo de salud colombiano ni siquiera hay recursos destinados a promover y prevenir. “Todos hemos hecho un esfuerzo significativo, pero muchas veces adoptamos la normatividad de otros países que sí asignan recursos para la prevención o cuentan con muchos voluntarios, mientras que Colombia no tiene esa política social”, dijo.

“Es importante que los prestadores malos no funcionen más, los regulares mejoren y los buenos hagan mucho más por innovar. Es fundamental que a las EPS se les pague por resultados y no por número de pacientes, pero esto llevamos diciéndolo mucho tiempo”, agregó López.

Al respecto, el presidente de Salud Total, Juan Gonzalo López, pidió no generalizar las culpas en las EPS, y centrarlas en aquellas que no funcionan bien. López cuestionó por qué, si en la EPS que él preside el 93 por ciento de las órdenes sale de inmediato, es decir, en el consultorio o en la página web, no puede pasar lo mismo con las demás entidades promotoras.

Pero no solo se trata de la falta de recursos. Como explicó Martha Gualtero, directora del Observatorio Interinstitucional de Cáncer de Adultos, todavía hay muchas barreras para acceder a la prevención en procedimientos que sí están reglamentados. Un ejemplo es la demora o la no aprobación de citas con especialistas o la toma de exámenes médicos especializados.

A esta situación hay que sumarle dos problemas: la baja gestión de los entes territoriales de recursos destinados a salud y la poca conexión entre las entidades que juegan un papel en prevenir la enfermedad. De acuerdo con Harold Casas, subdirector de enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social, no ejecutaron ni siquiera el 60 por ciento de los recursos. “El tema no es que no alcance la plata, sino la mala gestión del gasto que tienen la mayoría de entidades territoriales en salud”, detalló Casas.

Esto demuestra la necesidad de que los departamentos y los municipios mejoren la gobernabilidad en el tema de salud, pero también de que las entidades del orden nacional como los ministerios de Deporte, Vivienda, Ambiente y Educación trabajen unidos y con metas claras.

