Pero la felicidad de los humanos se ha constituido en una verdadera desgracia para los animales domésticos y silvestres. Además de la contaminación atmosférica que genera, el ruido de las explosiones provoca pánico y estrés en los animales, pues estos tienen los sentidos más agudos que los humanos. Al incrementar su ritmo cardiaco y no ser capaces de racionalizar el miedo, muchos mueren de infarto.

María Ángela Echeverry, directora de la maestría en conservación y uso de la biodiversidad de la Universidad Javeriana, informó que otra de las consecuencias graves que generan los fuegos artificiales es el abandono de sus nidos y, muchas veces, de sus crías por parte de las aves. "Cuando empiezan a estallar, sobre todo en horas de la noche, la mayoría de los pájaros desarrollan un estado de alerta y ante eso huyen y no vuelven, al considerar que no es un sitio seguro dada la magnitud y el tiempo de duración de las explosiones", comentó.



Las aves son los animales más afectados con la pirotécnia, según los expertos. Foto: Pixabay.

La experta también señaló otro factor no menos grave: las estrelladas de las aves contra los ventanales de los edificios en las ciudades al intentar huir. "Eso es algo cada vez más común y triste porque los edificios ahora tienen vidrios que reflejan el cielo y generan una trampa visual para estos animales", explicó Echeverry, quien señaló que las aves migratorias son las que más sufren este tipo de colisiones.

Por otro lado, Sebastián Salcedo, ingeniero ambiental, recalcó que el material particulado que quedaba en el aire también era nocivo no solo para los animales, sino para los humanos. "Los palos de los voladores caen sin control y se pueden enredar en los árboles, causando afectaciones a los nidos y los animales. Además, se pueden provocar incendios en los ecosistemas, que terminan por destruir el hábitat natural de las especies", expresó.

Emprenden campaña

Ante este panorama, Andrea Padilla, concejal de Bogotá, viene adelantando una campaña denominada Cielos en Calma con la que busca que la Alcaldía de Bogotá no use este año la pólvora tradicional para celebrar las fiestas de fin de año, sino otras alternativas como shows de drones, espectáculos de luces o, en su defecto, pólvora con bajo impacto auditivo, de tal suerte que no genere un efecto tan perturbador en los animales, al igual que en personas con condiciones especiales.

"Queremos garantizar que todos los habitantes de la ciudad, incluidos los animales, puedan disfrutar de las fiestas de fin de año sin miedo, sin riesgos evitables y en paz", señala la carta que Padilla, junto a otros 29 concejales radicaron para que la alcaldesa Claudia López tenga en cuenta esa solicitud ahora que se aproxima la fecha en la que el Distrito contratará los espectáculos que adelantará en la ciudad para la época decembrina.