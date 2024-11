El hecho generó polémica, pues expertos aseguran que la entidad no fue clara en cuanto a los objetivos, tipo de información y límite de tiempo que usarán los datos.

Natalia Guerra, directora de relaciones institucionales y asuntos públicos de Telefónica, dice que antes de la emergencia los gobiernos habían tomado conciencia de la importancia de los datos para tomar decisiones de política pública. “El uso del big data debe ser muy cuidadoso pues no podemos atentar contra la confianza digital. Colombia cuenta con un marco regulatorio fuerte y la ciudadanía es consciente y no va a querer compartir información sensible. Los límites ya se han venido dando y durante la emergencia es necesario tenerlos presentes”, afirmó.

Diego Tovar Chinchilla, CEO de Everis Colombia, recalcó que en momentos como este es importante que un ente tenga acceso a toda la data posible para tomar decisiones acertadas. Asegura que “los seres humanos suelen ser muy apegados a la normatividad y no puede ser que, en estos momentos, por defender la protección de datos se obstaculice el interés genuino por salir adelante”.

Sin embargo, considera que para poner en marcha el análisis de datos es necesario contar con sistemas transparentes que brinden información sobre su uso, en dónde se guarda y la forma de evitar que se filtre información sensible. “Hemos visto cómo las líneas de atención de los sistemas de salud colapsan por estos días y no tenemos certeza de que efectivamente la información de un usuario que llamó por una emergencia quedó registrada, si le están haciendo seguimiento y qué usos le están dando. Ese es un gran reto”, apuntó.

A Tovar se une David Varela, docente de la facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana y experto en protección de datos. Asegura que es un momento para ser flexibles, pero es necesario que el Estado y las organizaciones garanticen que no habrá abusos o datos filtrados con fines comerciales. “La información que se solicite durante la crisis solo puede ser usada para la crisis y, una vez superada, tendrán que garantizar que será eliminada para evitar que a futuro se utilicen para otros fines”, destacó.

Para Carolina Botero, directora de la fundación Karisma que vela por los derechos digitales, en este momento las decisiones están encaminadas a una vigilancia masiva y esto trae una serie de riesgos que la legislatura actual no contempla. "Hasta ahora estamos entendiendo el concepto de vigilancia masiva y claro que se puede utilizar en emergencias, pero estamos en mora de legislarlas”, aseveró.