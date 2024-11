Trump no respetará el fin de semana cuarentena porque "no es un civil"

Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man, escrito por Mary Trump, sobrina del presidente, saldrá el 28 de julio y expondrá la intimidad de su familia.

El primero, sin duda, es el que más lo preocupa. Tanto es así que días antes de su publicación el equipo de Trump trató de impedir a toda costa que saliera a la venta. El Departamento de Justicia advirtió que el libro tenía información confidencial que podía afectar la seguridad nacional y por medio de una orden de emergencia le pidió a un juez frenar la salida hasta que lo revisaran. Su movida, sin embargo, no tuvo éxito y el juez le dio luz verde al texto.

Se trata de The Room Where It Happened: A White House Memoir, (El cuarto donde todo ocurrió: una memoria de la Casa Blanca), publicado el 23 de junio por Bolton después de meses de espera. Como su título lo indica, este libro, de casi 600 páginas, reúne las experiencias del exconsejero en la Casa Blanca. En él, Bolton hace graves denuncias, pero, más que decir cosas sustancialmente inéditas, el texto confirma las torpezas y la ignorancia del magnate.

Uno de los señalamientos que más llamaron la atención tiene que ver con el presidente chino, Xi Jinping. Según Bolton, Trump aprovechó la cumbre del G20 en Japón para favorecer sus propios intereses electorales: mientras hablaba maravillas de la economía china, le pidió a Xi no imponer aranceles a productos provenientes de ciertos estados, lo cual lo ayudaría a ganar en noviembre. Además, Bolton denunció que Trump le había ofrecido su ayuda en 2018 al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, para librar de una investigación estadounidense a una empresa turca por violar sanciones iraníes.