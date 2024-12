Quedó claro que los dineros de las mesadas regionales no se destinarán a la banca, ni se les quitarán a municipios ni departamentos (es un préstamo). Pero no entienden por qué el Ministerio de Hacienda ha dicho que estas pensiones solo se pagarían en 2040. No obstante, la ley que creó el Fonpet dice que los pasivos deben estar cubiertos al 100% en 30 años y la norma salió a finales de 1999. ¿Se ampliará por una década el Fonpet? Muchos se lo preguntan.