“Hubo un rechazo total a las exigencias e insinuaciones del sector empresarial. Sus propuestas violan la Carta Política y los convenios suscritos por el país con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y no se soportan en una emergencia económica”, dijo una persona cercana la mesa tripartita.

Esto, por supuesto, fue rechazado de inmediato por las centrales obreras, que consideran que dichas medidas van en contra de la Constitución de Colombia. Añaden que la actual coyuntura no es suficiente para hacer cambios de tal envergadura.

Pero esto no es lo único. La propuesta incluye cambios en el sistema de pagos a seguridad social, con el fin de que se permita la cotización por horas, días y semanas , así como la creación de un nuevo contrato laboral para el sector agropecuario.

Según un reporte de la Andi, casi 45% de los trabajadores están en riesgo de perder su trabajo, debido a la pandemia del coronavirus. "44,7% de la población ocupada está en un riesgo muy alto de perder su trabajo como consecuencia de la pandemia o de las medidas adoptadas para su mitigación. Este porcentaje se corresponde con 9,9 millones de ocupados", señala el informe. Y agrega que otras 500.000 personas también están en riesgo, aunque no tan alto como los anteriores.

Lo anterior dejaría a la deriva a más de 10 millones de ciudadanos, sobre todo de aquellos que trabajan como independientes o en la informalidad, quienes tienen aún menos estabilidad en tiempos de pandemia.

Lea también: Economía, entre el optimismo y el miedo

Desempleo en Colombia se disparó en marzo y llegó a 12,6%

La tarea no es sencilla y requiere soluciones prontas, so pena de que en Colombia, 50% de la fuerza laboral quede desempleada. Eso no solo generaría un grave problema social, sino un duro golpe a los avances que el país había conseguido en reducción de pobreza.