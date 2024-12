¿Qué es la UVT y por qué ahora todos deben conocerla?

En plata blanca, el valor de la UVT para el 2019 quedó en $34.270, que frente al año anterior subió $1.114. Los términos monetarios en los que es expresada la unidad de valor desde el año 2006 han simplificado los enormes cálculos de los valores tributarios que cambian cada año, lo que facilita las transacciones y los cálculos de los colombianos. Por ejemplo, antes de este año se aproximaba con los valores cercanos a mil, pero desde que se creó la UVT, según el artículo 868 del Estatuto Tributario, no se pueden aproximar los valores, es decir, si es 10,4 no se puede acercar a 10, y si es 10,9 no se puede aproximar a 11.

La creación de esta unidad de valor no solo se hizo para evitar confusiones y homogeneizar los diferentes valores tributarios, sino también, para evitar los extensos decretos que se usaban para cambiar dichos valores, porque eran documentos difíciles de interpretar y que acarreaban trámites más largos y engorrosos. Hoy en día la UVT se presenta en una resolución de una sola página.