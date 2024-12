Aseguran que han presentado trabas por parte del sector financiero que van desde la falta de un asesor especializado para las pymes informado sobre los apoyos del Gobierno hasta llenar formularios con preguntas tan ilógicas como cuál es la proyección del ebitda que esperan tener a final de este año, si la pandemia termina.

Patricia Moreno es una pequeña empresaria. Junto con su esposo tienen conformada una microempresa de fabricación y comercialización de textiles para el hogar (sábanas, cortinas, entre otros), en la cual emplean a cuatro personas directas y trabajan en conjunto con satélites de confección donde la mayor fuerza laboral son mujeres cabezas de hogar.

Asegura que dada la situación por el coronavirus, la fábrica y su punto de venta físico está totalmente parado y tienen una fuerte preocupación porque, según sus cuentas, tienen para sobrevivir al menos unas dos semanas. Ante esta situación, decidieron acceder a la línea de crédito brindada por Bancóldex a través de Bancolombia.

Sin embargo, al acudir a la entidad de encontraron con una serie de trabas como, por ejemplo, que han establecido una sucursal especial y que la entidad les aseguró que los préstamos solo se harían con clientes previos. “Somos conscientes de que el banco tiene el derecho de aprobar o no el crédito. Pero también somos conscientes de que a estas entidades no les conviene brindar las líneas de crédito del estado porque no es rentable para ellos. En este momento requerimos de las ayudas, realmente nuestra angustia es muy grande”, afirmó.

Ricardo Munevar es un trabajador independiente y que durante más de 20 años se ha dedicado a su negocio de impresión, papelería y artes gráficas. Emplea generalmente a entre 3 a 6 personas, directa e indirectamente y por la emergencia por el coronavirus, su actividad está en riesgo.

Munevar aseguró que además de enfrentar la crisis por la llegada de la tecnología que ha venido transformando su actividad económica, tiene que hacer frente a la covid-19 que, según él, aceleró dicha transformación. “Llevo cuatro semanas sin generar ingresos. No hay caja y no hay recursos para subsistir”, afirmó.

A esto, este colombiano aseguró que aunque el Gobierno ha anunciado alivios para los micro y pequeños empresarios, no ha brindado ayudas a los cientos de colombianos, que como él en su calidad de independientes y personas naturales tienen negocios. “Debido a mi posición dentro de la pirámide, no soy ni pyme, ni microempresario, soy una persona natural con una actividad económica registrada. Se me ha hecho imposible acceder a los alivios anunciados. El Gobierno no ha pensado en nosotros”, señaló.

El mismo problema ha enfrentado cientos de empresas que pese a que cumplen con los requisitos requeridos por los bancos han recibido un no como respuesta.