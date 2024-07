Hace no tanto tiempo y en una galaxia no tan lejana - en 1977 y en Hollywood, para ser más precisos - el productor y director George Lucas estrenó La guerra de las galaxias, una película que parecía destinada al fracaso. Todos saben lo que pasó entonces. Hoy, casi treinta años después y a una semana del exitoso estreno de Episodio III: La venganza de los Sith, Lucas le demostró a todo el mundo - de nuevo - que su sueño sigue vivo. Y es más: que el poder de convocatoria de La guerra de las galaxias se ha multiplicado, que se ha convertido en una multinacional del merchandising y que hace tiempo dejó de ser una película: ahora es un ritual que hace parte de la cultura popular. Semana.com y el portal de cine ochoymedio.info, que todavía no se han pasado al lado oscuro de la fuerza, se reunieron para rendir homenaje y criticar a esta inolvidable serie que - parece - ha llegado a su fin. Textos de Gustavo Gómez, Felipe Restrepo, Manuel Kalmanovitz, Miren Vitore Magyaroff, María Fernanda Moreno y Santiago Torrado. Que la fuerza los acompañe.

F.R.