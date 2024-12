Cuando los hijos buscan respuesta sobre cómo se ven es necesario hablarles y contestarles. Un reciente estudio, hecho en Inglaterra, en el cual participaron 17.000 niños, mostró que dos tercios de las niñas entre 10 y 11 años se sienten “gordas”. Otros estudios también evidencian que una de cada cuatro niñas de 7 años ya ha ensayado una dieta para adelgazar. Estos datos son alarmantes ya que la apariencia física es motivo de gran preocupación de los niños y adolescentes.

Parece ser lo normal que no les gusta ver cómo se ven y que no están muy contentos con su cuerpo y su apariencia. La investigación científica muestra claramente la relación entre una imagen corporal negativa y una baja autoestima, es por esta razón que los padres deben enfrentar esta problemática hablando y comentando de frente con sus hijos las preocupaciones que estos tengan sobre su físico. Es importante no decirles mentiras sobre cómo se ven y más bien preguntarles qué es "gordo" para ellos. ¿Qué significa para ti estar gordo o con sobrepeso? Dependiendo de la respuesta hay que decirles que se habla mucho de la silueta y la gordura en los medios, pero lo importante no es esto sino estar sanos por dentro y por fuera; es decir, sin sobrepeso.