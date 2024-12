En ese orden de ideas, el gráfico 1 da cuenta del comportamiento del precio del contrato futuro de cobre a tres meses de la London Metal Exchange (Bolsa de Metales de Londres) durante los últimos cinco años, que ha marcado en este octubre cierres cercanos a US$7.000 por tonelada métrica, ubicándose en niveles no vistos desde junio de 2018. Lo anterior, combinado con una fuerte recuperación este año de alrededor del 47%, entre el mínimo de US$4.745 por tonelada a mediados de marzo hasta los US$6.991 del pasado 21 de octubre. Hay un aumento importante en sus dinámicas de consumo durante este periodo.

Para entender mejor el comportamiento del precio del cobre, es necesario notar que su mercado tiene una característica peculiar: una fuerte concentración tanto en el lado de la oferta como en el de la demanda. En términos de producción, alrededor del 46% del total mundial viene de Chile; por eso, el aumento de protestas sociales, en especial aquellas que involucran a trabajadores de Codelco, que es la empresa estatal dedicada a la minería, genera una mayor incertidumbre entre los inversionistas con respecto a su continuidad. Si bien la mina Candelaria de ese país no es la que más produce cobre, la huelga de sus trabajadores ha reforzado dicha percepción de riesgo, por lo cual se ha convertido en uno de los factores de incidencia en que el precio del metal aumente.

Gráfico 2. Elaboración propia. Datos Statista.

Pese a ello, tal vez el mayor impulso para los precios del cobre viene del lado de la demanda, que se encuentra altamente concentrada en China y supera no solo a los demás países, sino regiones enteras, tal y como puede verse en el gráfico 2. En el gigante asiático, dicho aumento en el consumo viene de la mano de la reactivación económica, que ha sido impulsada por fuertes medidas fiscales, reducciones en tasas de préstamos, exenciones tributarias y, además, de haber sido el primer país en enfrentarse a los impactos económicos derivados de las medidas de aislamiento contra la covid-19.

Para complementar este análisis, un indicador que muestra el efecto de esta reactivación china es el PMI Manufacturero Caixin, que permite evaluar la situación de este sector a partir del comportamiento de los pedidos industriales. Este ha mostrado una recuperación, desde un valor mínimo histórico de 40 en marzo hasta llegar a 53 en octubre. Un dato importante relacionado con este índice es que, cuando registra valores por debajo de 50, señala una contracción, pero cuando está por encima habla de una expansión del sector. El único momento en el que estuvo por debajo de esta medida durante este año fue en marzo, por lo que ha mantenido un ritmo de expansión desde abril en adelante, lo que se asocia con el aumento de la demanda de cobre.

Ahora bien, hay que entender que las condiciones particulares de este mercado hacen que eventos tanto en Chile como en China tengan un impacto bastante fuerte en los precios, pero esto también permite ver cómo se ha presentado una reactivación en la economía del país asiático, que puede impulsar no solo este metal sino otros commodities. Sin embargo, todavía otras regiones y países, como Estados Unidos y Europa, que están tratando de sobrellevar nuevos brotes de la covid-19, por lo que continúa el impacto en sus economías. Así, si bien el cobre nos muestra una señal positiva con su aumento de precio, pareciera en este momento particular solo hablar de un país y no de una tendencia general.