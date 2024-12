J.K.: Siempre buscamos la mayor estabilidad posible. En América Latina nuestra gran preocupación está en Argentina , donde el presidente, Mauricio Macri , ha tenido muchas dificultades para reversar 30 años de malos manejos. El riesgo es que esos malos manejos regresen, y eso sería devastador para toda la región debido al tamaño de ese país. Si bien en algunos casos podríamos pensar que el liderazgo político no es el ideal, también somos conscientes de que los Gobiernos duran cuatro o cinco años y nosotros somos una empresa de largo plazo. Llevamos más de 120 años en Brasil, 140 en México y en Colombia 112. Me quedó una muy buena impresión del presidente Iván Duque, quien parece realmente interesado por trabajar en educación, la cual es indispensable para el avance social. Nosotros trataremos de ayudarlo en lo que podamos. De hecho, le anuncié que podemos reservar hasta 500 millones de euros para invertir en un buen proyecto en el país. Claro que debe ser rentable, pues no somos una ONG, pero sí nos interesa que sea algo para el bienestar de la sociedad colombiana.

J.K.: No hay nada peor que un consejo no pedido. Puedo decir que vemos en América Latina un potencial único, pues tienen cantidad de recursos naturales y personas que merecen una vida mejor. Si analizamos la región por países, vemos que Brasil va muy lento para ser una economía de 200 millones de habitantes que necesitan más infraestructura. En México también buscan opciones para mejorar un PIB que ha sido decepcionante. En Chile nos está yendo muy bien, y Colombia es muy estable, no ha tenido sorpresas negativas en el largo plazo. Sin embargo, necesita más manufactura e industrialización, ya que los recursos naturales no son suficientes para exportar y crecer.

SEMANA: Usted también promueve la lucha contra el cambio climático. ¿Cuál debería ser la posición de las empresas?

J.K.: Hay un problema innegable, que se debe demostrar a quienes aún no creen en el cambio climático. El diagnóstico está claro, y me alegra saber que a las nuevas generaciones les preocupa, pero es insuficiente, se necesita un tratamiento y ahí es en donde no se está trabajando. Se necesita una fuerza económica poderosa que busque una solución a través de la innovación. Eso no significa volver a los carruajes de caballos para no contaminar, porque si bien con el desarrollo económico el mundo se contaminó, al mismo tiempo millones de personas salieron de la pobreza y ellos no deberían volver a esa situación. En Siemens decidimos hace cuatro años, antes de que muchos otros resolvieran no ir a clase los viernes para protestar, que íbamos a ser neutrales en CO2 para 2030 y a reducir nuestras emisiones en 50 por ciento para 2020. Esa meta la logramos en 2019. También estamos desarrollando nuevos productos para mejorar el impacto climático de nuestros consumidores. Claramente, somos solo una compañía y no vamos a salvar el planeta, pero si todas las empresas hacen algo parecido, los resultados van a ser distintos. Si seguimos dejándoles la solución a los políticos, ellos lo que harán es pasar de los compromisos de París a los de la próxima ciudad en que se reúnan, y nada va a cambiar.