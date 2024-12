“La decisión de no hacer los no convencionales es tan importante como la decisión de hacerlos. Si no tuviéramos autosuficiencia energética (eléctrica, gas y combustibles), tendríamos que recurrir a usar recursos de otros sectores de la economía para comprar combustibles, gas y demás. Depende del precio, pero el costo de eso podría ser entre $20, $30 billones o más”, dijo Bayón.