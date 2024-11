¿Qué pasará con los océanos y la agricultura si se acentúa el calentamiento global?

El calentamiento global es una de las preocupaciones latentes de la humanidad y por ello la importancia de que se evalúen acciones que puedan mitigar esta problemática, que está llevando no solo a que los océanos se calienten y las temperaturas del mar suban, poniendo en riesgo a millones de especies; sino a que se afecten actividades tan importantes como la agricultura. Estos dos frentes son clave para la supervivencia de la población mundial.

En estos países, durante los últimos 20 años, los cultivos de productos básicos como el arroz y trigo no han crecido, mientras que los de aceite de palma y soja, por ejemplo, han aumentado exponencialmente. En el caso del aceite de palma, la profesora explicó que se están cometiendo varios errores. Muchos de estos cultivos son para la producción de biodiésel por incentivos de los gobiernos. Sin embargo, por estos incentivos se han destruido miles de bosques, principalmente en ndonesia y Borneo, liberando grandes cantidades de carbono en la atmósfera.

Profesora Ximena Rueda. Foto Centro de ODS de Los Andes

Otros datos interesantes dados a conocer en la conferencia son los siguientes: cuatro compañías controlan entre el 75 y 90 por ciento del mercado global de granos, 10 compañías son responsables de cerca del 40 pro ciento del mercado global de ventas de retail; cinco empresas comparten el 68 por ciento del mercado global agroquímico y tres empresas controlan el 50 por ciento del mercado de las semillas. "Para generar cambios, es necesario hablar con esas 100 compañías más grandes que controlan el mercado de la agricultura contemporánea y que podrían transformar la cadena de valor".

¿Cómo adaptar la agricultura al cambio climático?

Frente a este interrogante, Rueda manifestó que existen por lo menos tres retos inmediatos. Primero, el agua no está siendo utilizada de manera eficiente. El 70 por ciento del agua mundial se utiliza en agricultura, la del consumo humano no alcanza siquiera el 8 por ciento. Una de las grandes problemáticas es que subsidio que se le ha impuesto al agua por parte de algunos gobiernos ha generado que no se haga un buen uso de este preciado líquido, ocasionando un alto costo ambiental.

A esto se suma que el uso de fertilizantes está desbordado en países como Brasil, China e incluso Colombia, lo que genera contaminación que llega a los ríos y afecta la diversidad genética de los ecosistemas, impactando también las zonas costeras.

Por otro lado, es urgente que los gobiernos inviertan en investigación sobre diversidad genética agrícola. En Estados Unidos, por ejemplo, el presupuesto para investigación agrícola se ha sostenido desde 1970, mientras que las empresas privadas sí han aumentado sus inversiones.

Un tercer aspecto es que debe existir un pacto para sacar a quienes viven en condiciones de pobreza y trabajan en agricultura. Existen 2,1 billones de personas pobres y 767 millones viviendo en pobreza extrema. El 95 por ciento de la población rural en condiciones de pobreza vive en el sudeste asiático y en África subsahariana.

Frente a estas temáticas, el rector de la Univesidad de Los Andes, Alejandro Gaviria, dijo que son dos Objetivos de Desarrollo Sostenible esenciales para cumplir con otros que se refieren al mejoramiento de la calidad de vida humana. "Descuidando la biósfera, difícilmente se alcanzarán objetivos sobre salud, reducción de pobreza o crecimiento económico", concluyó.