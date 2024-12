Qué se sabe de Oleg Smolenkov, el supuesto espía de EE.UU. con acceso a Putin que la CIA sacó de Rusia en 2017

En mayo de 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca al canciller ruso, Sergei Lavrov, y al embajador de Rusia en Estados Unidos, Sergei Kislyak. Foto:Getty Images/BBC

La noche del lunes, The New York Times publicó más detalles sobre el supuesto espía, asegurando que aunque no estaba dentro del círculo interno de Putin, sí tenía acceso regular al presidente de Rusia e incluso podía fotografiar documentos de su escritorio. Todas estas informaciones, no obstante, fueron negadas por el Kremlin . "Su cargo no contemplaba contactos con el presidente", dijo el martes el portavoz ruso Peskov. "Es cierto que Smolenkov trabajó en la administración presidencial, pero fue despedido hace varios años. Su trabajo no estaba en un alto nivel oficial", agregó y dijo que la historia parecía "literatura barata". Los medios rusos, por su parte, aseguraron que Smolenkov había trabajado para Yury Ushakov , un importante asistente de política exterior del presidente Putin y ex embajador ruso en Estados Unidos. El supuesto espía estuvo con Ushakov en Washington durante varios años hasta que este último se retiró en 2008. De acuerdo a The New York Times , el espía habría sido clave en la conclusión de las agencias de inteligencia de EE.UU. de que Putin había orquestado personalmente lainterferencia de Rusia en las elecciones presidenciales estadounidenses en 2016, algo que Moscú siempre niega