Esto se conecta con el coronavirus, porque según el alcalde “la mejor estrategia para combatir el coronavirus es mejorar la calidad del aire de nuestra ciudad”. Al anunciar el pico y placa ambiental, Cárdenas recalcó que “de enero a marzo la calidad del aire ha empeorado considerablemente en Bucaramanga, poniendo en riesgo la salud de todos los bumangueses y exponiéndonos a sufrir enfermedades respiratorias, además de volvernos más vulnerables a contraer Coronavirus”.

Este mismo argumento quedó plasmado en el decreto, en el que se dice que la Secretaria de Salud acogió las medidas de prevención y protocolo que expidió el Ministerio de Protección Social para el “manejo prevención y control al Virus COVID -19 y se (debe) mirar el impacto del aire en la propagación de enfermedades (Infecciones Respiratorias agudas- IRA), dada la alta afluencia de urgencias por este concepto en la red hospitalaria de Bucaramanga”.

Sin embargo, qué tanto ayuda el pico y placa a “combatir”, como dice el alcalde, el coronavirus, que todavía no ha llegado a la ciudad. SEMANA consultó tres médicos infectólogos, quienes coincidieron en que no existe una correlación directa y que además, no es una estrategia efectiva para prevenir la propagación del coronavirus, sino para el medio ambiente.

“No sirve para prevenir el coronavirus, no tiene relación directa. Puede ser que disminuya la posibilidad de enfermedades respiratorias, pero el hecho de que haya más gente en transporte público a la misma hora podría ser una medida que podría empeorar incluso”, aseguró el médico infectólogo Carlos Álvarez.

El secretario de Salud de Bucaramanga, Nélson Ballesteros, coincide en que no previene de manera directa la propagación del virus, sin embargo insiste en que un mejor aire ayuda a mitigar el impacto del coronavirus. “No previene la propagación del coronavirus, previene las consecuencias que pueda generar el coronavirus y es porque la calidad del aire está muy afectada, por unos niveles de contaminación muy altos y esas partículas causan daño en la salud, por lo tanto, afectan a las poblaciones vulnerables. Si la calidad del aire esta mal y le sumamos una epidemia de coronavirus el tema va a ser mucho peor. Debemos buscar buscar la manera de mejorar la calidad del aire”, explicó Ballesteros a SEMANA.

Sin embargo, el médico infectólogo Carlos Torres Martínez dijo no existe una correlación probada entre la calidad del aire y la propagación del coronavirus. “La mayoría de estos pueblos italianos donde la gente está muriendo son pueblos paradisíacos que no tienen contaminación ni nada. Juntan peras con naranjas, porque lo que dicen es cierto, la contaminación aumenta la infección por virus, pero los virus circulantes son otros. El hecho de controlar la polución es un hecho aparte, y controlar el coronavirus es otro”, dijo el experto, quien además considera que esta medida puede generar la falsa idea de que respirar el aire puede infectar de coronavirus, lo cual no es cierto.