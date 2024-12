Para el co primer autor del estudio, profesor de medicina, y director de la División de Medicina Pulmonar y Cuidados Críticos de Cedars-Sinai, Peter Chen, MD, los resultados son prometedores. “Los anticuerpos monoclonales como este tienen el potencial de reducir la gravedad de la covid-19 en muchos pacientes, lo que permite que más personas se recuperen en casa”, dijo.

Según el ensayo clínico de fase II, los anticuerpos monoclonales actúan adhiriéndose a un virus y evitando que se replique. Este anticuerpo, denominado LY-CoV555, se une a una proteína en particular llamada proteína de pico, que el SARS-CoV-2, el virus que causa la covid-19, necesita para ingresar a las células humanas y replicarse. Al evitar que el virus se replique, el anticuerpo ralentiza el proceso viral, lo que permite que el propio sistema inmunológico del paciente se ponga en marcha.

Aproximadamente 452 personas participaron en el ensayo, en el que recibieron dosis de 700, 2.800 o 7.000 miligramos del anticuerpo. De ellas, el resultado del ensayó demostró que la dosis de 2.800 miligramos redujo la carga viral a los 11 días. Sin embargo, los investigadores aseguraron que se necesitan más estudios.

La vicepresidente de inmunología de Eli Lilly and Company, Ajay Nirula, señaló: “Estos datos muestran que LY-CoV555 puede ser eficaz en el tratamiento de covid-19 al reducir la carga viral, los síntomas y el riesgo de hospitalización en pacientes ambulatorios”.

Por su parte, el estudio reveló que la reducción de las hospitalizaciones se observó en todos los grupos demográficos, incluidos los de las categorías de alto riesgo como los adultos mayores y las personas con comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, EPOC, así como enfermedad cardiovascular y renal.

“Los tratamientos con anticuerpos como este pueden tener los mayores beneficios para las personas en estas categorías de mayor riesgo”, añadió Chen.

El estudio que fue publicado en The New England Journal of Medicine también reveló que no se produjeron efectos secundarios graves. No obstante, algunos pacientes presentaron vómitos, diarreas y algunos enrojecimientos, así como erupción e hinchazón facial, aunque ocurrieron durante la infusión del anticuerpo.

A la fecha, en el mundo, 47’423.447 personas se han contagiado con el virus que surgió en Wuhan a finales de 2019 y 1’209.172 han perdido la vida a causa de este.