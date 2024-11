La gente toma los créditos si tiene una expectativa de reactivación. Si no hay generación de ingresos, no acceden a los créditos. La garantía del Gobierno facilita o flexibiliza el apetito de riesgo de los prestamistas (hay vigilados y no vigilados), pero no incentiva necesariamente la demanda del crédito. Como son obligaciones que se espera sean pagadas por el deudor, toman un crédito si tienen la seguridad de que van a arrancar a funcionar y van a tener con qué pagarlos. Y esto es sano.

En el primer semestre de 2021, se podrá conocer la dimensión en la acumulación de riesgos.

Seguramente, no habrá utilidades…

La rentabilidad va a ser muy cercana a cero y por debajo de cero. En nuestros ejercicios de estrés, de los 43 establecimientos de crédito, unos 35 podrían arrojar pérdidas en sus estados financieros de 2020. Pero no nos tenemos que asustar, hay herramientas para enfrentar esa situación y ya se están adoptando.

¿Cuáles son los colchones para amortiguar esto?

El sistema cuenta con unas utilidades acumuladas de este ejercicio de $3 billones, que se van a ir consumiendo a lo largo de este primer semestre. Hay un colchón de la provisión contracíclica que hemos venido acumulando, gracias a la regulación de la Superintendencia desde hace más o menos unos diez años. Hoy tenemos en provisión contracíclica de más de $4 billones que se liberará para compensar esos deterioros. Este escenario, además, encuentra a los bancos con una mejor calidad y cantidad de capital, cercano a los $100 billones, que amortiguan pérdidas no esperadas del negocio.

Lea también: Gobierno inició inversión obligatoria en bonos de deuda por covid-19

Ganancias de Bbva Colombia bajaron 16,5 % en primer trimestre

Fidelización de los clientes con bancos pende de un hilo

¿Con qué nos vamos a encontrar en los resultados de final de año?

Como señalé, probablemente con una rentabilidad muy baja, cercana a cero o por debajo de cero. La solvencia se va a disminuir en una manera importante, en unos 150 a 250 puntos básicos aproximadamente, pero todavía muy lejano del estándar mínimo del 9%. Esta situación encuentra al sistema con una solvencia de 14,9%.

¿Qué hacer en este contexto?

Estamos aplanando la curva de probabilidad de una crisis financiera. En el corto plazo vamos a trabajar en que las entidades puedan hacer una transición ordenada en los descongelamientos de los periodos de gracia y en la redefinición de esos créditos existentes en condiciones de viabilidad financiera para el deudor. Creemos que sí habrá espacio de originación de nuevos créditos, pero a una velocidad menor. El crecimiento de la cartera, como lo estima la Superintendencia, está en un orden de $10 billones a $11 billones mensuales en lo que resta del año.

¿Por qué?

La cartera de consumo está quieta. La expectativa sobre el crecimiento de esta depende de la capacidad de reactivación económica y del comportamiento del desempleo. Mientras no tengamos reactivación económica, no hay mucho espacio. Los créditos comerciales dependerán de los sectores que se vayan reactivando.

Estas estimaciones son sobre el escenario base de -2,5%, ¿cierto?

Sí. Y en el escenario estresado es -9% del PIB; el contexto es más tenso. Pero en los dos escenarios, ninguna de las entidades entra por debajo del límite de solvencia y no vemos una alerta de riesgo sistémico específico. Sobre las alertas evidenciadas ya se implementó un plan de acción para el fortalecimiento del sistema. La retención de utilidades hace parte de esta estrategia.

¿Cuál es su objetivo?

Llevar al sistema financiero a diciembre de 2020, como meta volante, en condiciones de estabilidad en su solvencia. Es decir, usar los colchones que se han construido en el tiempo, como la provisión contracíclica, las utilidades del ejercicio en curso y otros elementos adicionales, que nos permitan poder llegar a enero de 2021, con margen de maniobra

¿Cuál va a ser el periodo más difícil?

En el primer semestre de 2021 podremos conocer la dimensión en la acumulación de riesgos que se materializan. En ese momento conoceremos el rezago de la cartera que se venía deteriorando y, a medida que se deteriora, el nivel de provisiones aumenta. Vamos a tener un descongelamiento de los periodos de gracia en los créditos que se otorgaron con las líneas del FNG, de Bancoldex, Finagro y Findeter, y sabremos que créditos se siguen pagando y cuáles no. Ese primer semestre será una verdadera prueba sobre la capacidad de gestión del riesgo y la solvencia de las entidades.

Lea también: Las críticas de Duque a los bancos

Los bancos: enemigo público número uno

¿Ve algún riesgo complejo en el mediano y largo plazo?

En nuestros ejercicios de estrés vemos que solo a finales de 2021 e inicios de 2022 empezarían algunas entidades a tener alertas de no cumplir con los requerimientos mínimos de solvencia, si se prolongan las condiciones económicas adversas. Dependemos de la reactivación económica para que la cartera se recupere en términos de deterioro y nuevas originaciones. La estabilidad del sistema está en función de la capacidad de crear capital interno en las entidades financieras.

¿Cuál es su lectura de la situación?

Lo que está pasando implica un riesgo al sistema financiero que requiere consistencia y visión de largo plazo para no dejarnos distraer. Hay que preservar el orden en el sentido de que quienes puedan pagar, paguen, y redefinir las deudas que no se puedan pagar. De lo contrario, el costo sería fatal para todos. Ya conocemos los efectos devastadores de una crisis financiera y nadie le puede apostar a eso. Vamos a tener deterioros y también la capacidad de gestionarlos, pero eso no significa caer en la tentación de no pagar, esperanzados en que alguien más lo hará por mí. Eso no debe pasar. Depende de la reactivación económica y del adecuado comportamiento de los deudores que salgamos adelante. Las obligaciones hay que pagarlas. Para algunos podrá sonar poco popular en este momento, pero es el mensaje responsable que hay que dar.