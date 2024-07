Ocho décadas de Ian McKellen

En 2000, cuando Ian McKellen se puso por primera vez la máscara de Magneto –el villano de la película X-Men– y conquistó con ese personaje a fanáticos de todo el mundo, ya llevaba medio siglo de trayectoria teatral a cuestas y más de 40 años alternando entre las pantallas de la televisión británica y el cine de Hollywood. Un año más tarde, interrumpió las representaciones en tablas del Rey Lear, se dejó crecer una bíblica barba y tomó en sus manos un báculo para encarnar a Gandalf.

McKellen celebra sus 80 años con una gira de 80 presentaciones que ponen el acento sobre una prolífica carrera dramatúrgica, muchas veces eclipsada ante el gran público por el alcance mediático de sus personajes de Hollywood. El tour comenzó en Space, su teatro local al este de Londres, con un montaje que trajo a Gandalf a las tablas y culminó con el escenario abierto para que el público improvisara con el actor británico. Las próximas fechas de la gira incluirán el teatro Belgrade, de Coventry, donde debutó como actor; el Wigan Little, donde conoció la obra de Shakespeare, y Above the Stag, único escenario LGBTI de la capital británica. Un recorrido por salas de los más variados perfiles, que revela las facetas del actor e ilustra por medio de su biografía una versión vívida del Londres teatral.