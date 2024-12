En una entrevista que Bill Gates dio a la BBC, habla cómo nunca antes sobre su niñez rebelde, su juventud y su relación con las chicas, el cariño que le tenía a su Porsche 911, la primera vez que conoció a su esposa Melinda y su amistad con Steve Jobs, entre otros temas.

El magnate de Microsoft también cuenta las 8 canciones, el libro y el artículo de lujo que se llevaría a una isla desierta.

Niño difícil

A los 12 años, explica Gates, sus padres le enviaron al psicólogo. "Fue un poco perturbador. Desde muy temprano me cuestionaba si las reglas eran lógicas, y por qué siempre debía respetarlas. Así que hubo un poco de tensión ya que me resistía. El [psicólogo] al que me enviaron era muy buena persona y me puso a leer mucho sobre psicología, Freud y otras cosas".

"Me convenció de que era injusto enfrentarme a mis padres y que realmente no estaba demostrando nada. Así que cuando cumplí 14 ya lo había superado, lo que es bueno ya que me apoyaron mucho al empezar a escribir software y aprender sobre computadores".

Chicas

Paul Allen, quien más adelante sería cofundador de Microsoft, iba un par de años más avanzado en la misma escuela donde estudiaba Gates. Juntos manipularon el programa de software de la escuela para asegurarse que Gates fuera el único chico en clases llenas de chicas.

"Modificamos el programa con Paul. Por desgracia suya, estaba dos años más avanzado y por ese entonces fue a la universidad. Así que fui yo quien se benefició de al menos tener a las chicas guapas sentadas al lado".

"No es que me atreviera a hablarles, pero al menos estaban ahí. Me costaba hablar a las chicas y pensaba: ‘Bueno, ¿les pides que salgan contigo o no?‘ Cuando fui a Harvard era un poco más sociable, pero seguía estando por debajo de la media en cuanto a hablar con las chicas".

Autos

Gates dejó Harvard a los 19 años para fundar Microsoft junto a Allen. "Paul y yo habíamos programado de sobras como para poder ahorrar algo de dinero. Así que financiamos (la empresa) nosotros mismos y tuvimos suficiente dinero para contratar a gente.

"Cometimos muchos errores porque todo era nuevo para nosotros. ¿Cómo operas en Japón? Estoy contratando a gente mayor que yo, y ni siquiera puedo alquilar un auto porque no tengo 21 años. Era una locura."

Gates reconoce en un momento que perdió su licencia de conducir por exceso de velocidad. "Hace tiempo que lo he superado. Pero en ese entonces mi primer auto fue un Porsche 911. Uno de mis pocos vicios era ir con mi auto al monte de noche para meditar sobre nuestra estrategia".

Vacaciones

"Trabajaba fines de semana, no creía realmente en las vacaciones", comenta Gates sobre sus primeros años a cargo de Microsoft.

"Tenía que tener cuidado de evitar aplicar mis estándares sobre lo duro que deberían trabajar los demás (en la empresa). Me conocía todas las matrículas así que cuando miraba el aparcamiento podía saber cuándo entraba la gente. Al final tuve que rebajar la presión cuando la empresa alcanzó un tamaño razonable".

Despiadado

Le preguntamos si era despiadado en el mundo empresarial. "Es duro competir con alguien que apuesta por el volumen y dice: ‘¿Sabes qué?, mantendremos estos precios bajísimos‘. Eso es muy intimidante y en ese caso sí que fuimos agresivos".

Steve Jobs

"Steve era realmente un personaje singular en la historia de la computación personal por lo que hizo en Apple. En algunos momentos éramos verdaderos aliados trabajando juntos. Escribí software para el Apple II original. A veces era muy duro contigo, otras te animaba mucho. Supo sacar lo mejor de la gente en el trabajo".

"Durante los primeros años, toda la intensidad tenía que ver con el trabajo. Cuando Steve se enfermó, era más cercano cuando hablábamos de nuestras vidas y nuestros hijos. Steve era un genio, yo era más ingeniero que él.

Matrimonio con Melinda

Gates describe la primera vez que vio a la mujer que se convertiría en su esposa. "Había una reunión de Microsoft en Nueva York y fui el penúltimo en llegar. Me senté y ella fue la última en llegar. Se sentó junto a mí y le pregunté si quería salir a bailar esa noche. Ella ya había quedado con otra gente para salir. Así que unas semanas después la vi en el aparcamiento y le dije: ‘Oye, ¿puedes salir en un par de semanas?‘ Y me respondió que eso no era suficientemente espontáneo para ella".

Ninguno de ellos se imaginó que su relación duraría. "Todavía era un fanático, estaba dispuesto a los veinte y treinta años a afirmar que el trabajo era el centro de mi vida. Así que no me casaría ni tendría hijos. Pero sabía que al final querría eso y llegó en el momento justo, y nos enamoramos".

"Tuve que pensármelo un poco, pero me dije: ‘Sí, cambiemos mis prioridades‘. Y ahora sabes que nos tomamos bastantes vacaciones".

Ayudar a la sociedad

Los padres de Gates estuvieron involucrados en una ONG, incluyendo la organización de planificación familiar Planned Parenthood.

"Sigue siendo controvertido en partes de Estados Unidos, eso es cierto. Pero mis padres creían en ello. Mi padre la dirigía. Así que me dieron un buen ejemplo de intentar ayudar a la sociedad".

Gates dice que para él y su esposa es muy importante eliminar las enfermedades que matan a niños menores de 5 años y distribuir su dinero de "manera más efectiva".

"No lo gastarás en ti mismo. Y creemos que sólo una proporción pequeña debería ir a nuestros hijos, para que tengan sus propias carreras y encuentren la manera de prosperar ellos mismos. Así que eso nos deja a Melinda y a mi trabajando sobre cómo gastarlo en los más necesitados del mundo."

"Tras un viaje a África, empezamos realmente a aprender sobre las enfermedades. Nos sorprendió que, por cada US$1.000 que dábamos, si lo hacíamos bien podíamos salvar una vida".

