Con el fin de la temporada navideña los retailers empiezan a mirar hacia lo que traerá el 2021, aunque el reporte ‘Retail in the Eye of the Storm‘ elaborado por Boston Consulting Group (BCG) muestra que lo más probable es que los retailers enfrenten "una desafiante recuperación" que durará por lo menos entre 15 y 20 meses más.

De acuerdo con el estudio, los retailers han implementado cambios drásticos para mantenerse durante la pandemia hasta el momento, pero solo han llegado "al ojo de la tormenta, con mucho más por venir".

Lea también: Gobierno definió directrices para actuación de Policía en manifestaciones

La eventual recuperación dependerá de qué tan profunda sea la posible recesión en 2021 y de cualquier apoyo adicional ofrecido por los gobiernos para los consumidores y las empresas.

Para BCG es probable que los retailers se enfrenten a un camino más largo y desafiante hasta 2022. Es importante tener en cuenta que durante este periodo, los nuevos comportamientos y tendencias de los consumidores, que emergieron de la crisis, se arraigen más.

"Con la distribución de la vacuna, todos los retailers están optimistas esperando una rápida recuperación. Para lograr este objetivo y pensar en un escenario de recuperación en el tercer trimestre del 2021 se requiere que varias vacunas altamente efectivas hayan sido aplicadas en el último trimestre del 2020", explicaron los autores del estudio.

Esto implicaría que las tendencias de consumo irían hacia comportamientos precovid en un periodo de tiempo más corto y menos negocios cerraran a medida que los consumidores aumentan lentamente su gasto; sin embargo, el escenario más realista prevé mejores resultados en el primer trimestre del 2022.

Acciones claves para los retails este año

El documento ofrece siete líneas de acción para este tipo de negocios, con el fin de que hagan frente a la situación que se espera para estos primeros meses del año.

Lea también: Samsung presenta televisores con inteligencia artificial para 2021