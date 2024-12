La corrupción se ha vuelto parte del paisaje en el país. Desde pequeños casos en cualquier municipio hasta la macrocorrupción del Programa de Alimentación Escolar (PAE), Odebrecht o los carteles de la toga, la hemofilia y un sinnúmero más llenan las noticias a diario con sus desfalcos al erario.

Al hablar de estos abusos es usual cuestionar por qué solo los destapan una vez ha ocurrido el detrimento patrimonial, sin evitar que ocurran. ¿Están los entes de control y las oficinas de control interno de las entidades públicas haciendo un trabajo para prevenir la corrupción?

Teniendo en cuenta esto, desde la Contraloría General de la República se radicó el proyecto de ley 355 de 2019. Por medio de este se busca reformar el régimen de control fiscal para adoptar un modelo concomitante y preventivo, no previo.

“Necesitamos un control fiscal realmente efectivo. Las abuelitas suelen decir ‘después del ojo afuera no hay santa Lucía que valga’. Algo así sucede con el trabajo que hace la Contraloría. Nosotros llegamos a investigar después de los saqueos porque hacemos un control posterior y no preventivo, llegamos a recoger las cenizas de lo que dejan los corruptos”, afirma el contralor general, Carlos Felipe Córdoba Larrarte. Propone con esa reforma tener la capacidad de actuar a tiempo y no cuando la plata ya se ha perdido.

Le puede interesar: La encrucijada de Duque con la Gobernación de La Guajira

Entre las principales características de la iniciativa está la utilización de tecnología avanzada, como big data e inteligencia artificial; tener un sistema de datos abiertos; proveer el control de advertencia que permite alertar oportunamente sobre riesgos o daños inminentes al patrimonio público; implementar un modelo preventivo para evitar que ocurran daños fiscales; y unificar competencias de la Contraloría General de la República y las contralorías territoriales.

Precisamente, con el objetivo de presentar, socializar y analizar, con diferentes sectores y vertientes, el proyecto de acto legislativo que reforma el control fiscal, Foros Semana y la Contraloría General de la República realizarán este encuentro.

En el foro participarán Carlos Felipe Córdoba Larrarte, contralor general de la República; Adriana Escobar, contralora departamental del Huila y presidenta de las contralorías territoriales; Manuel Restrepo Medina, docente de la Universidad del Rosario, experto en derecho administrativo, administración pública y control fiscal; Carlos Atehortúa, docente de la Universidad Externado de Colombia, experto en administración pública, derecho administrativo y control fiscal; Antonio Hernández, excontralor general de la república, exministro de Agricultura y exdirectivo del Banco de la República; Iván Darío Gómez Lee, abogado, procurador delegado para la conciliación administrativa y exauditor general de la república; Carlos Hernán Rodríguez, auditor general de la República, entre otros.