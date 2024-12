Las tendencias internacionales terminan definiendo las orientaciones nacionales. Me explico, cuando suceden las grandes cumbres ambientales como Río 1992, Kyoto 1997, Río+10, Río+20 y las COPs, Colombia termina definiendo su paquete de políticas públicas al son de lo que se concluye de ellas. Bueno, no está mal hacerlo pues tiene todo el sentido del mundo hacerlo, más cuando hablamos de que el clima no conoce políticas ni fronteras.

No obstante, creo que podemos ser un poco más díscolos y rebeldes e ir un poco más allá de lo que nos pide la tendencia de la política internacional. Igual, que no se interprete como una crítica, ni siquiera se trata de una crítica constructiva hacia el andamiaje de la política ambiental del país; se trata más bien de una invitación a dar el “salto de rana” (leap-frogging -término de ambientalista-) y no tener que pasar por B o C cuando se está en A, si lo que se quiere es llegar a D.

La evolución que he notado y me disculparán mis colegas del sector si es que me descacho (los invito a complementarla más bien), ha abordado enfoques tales como los siguientes: producción más limpia, conservación y preservación ecosistémica y aprovechamiento sostenible y responsable del capital natural. Estos tres macro-enfoques, de los cuales parten innumerables aristas de política pública, me parecen las tres patas de la silla a la cual le falta una cuarta y la cual, es la fuente de inspiración de esta columna para llegar a D: reconstruir, restaurar, reparar ecosistemas, etc., póngale el nombre que sea (tema de otro debate que no daré aquí de momento).