Contexto: Declaración de renta: todas las personas del país mayores de 18 años somos considerados contribuyentes. Pero, las leyes establecen excepciones y para el caso de los declarantes de renta persona natural establece una tabla de ingresos, patrimonio, compras, consumos y consignaciones bancarias, las cuales están establecidas en UVT, unidad de valor tributario. Declarar no es pagar, por lo que si no presenta su declaración a tiempo, es posible que esta le hubiera salido en ceros, pero por no cumplir con la declaración empieza a correr una sanción e intereses de mora, que mínimo está hoy en $319.000 mensual.