Dos personas murieron en Michigan tras contraer ciclosporiasis, en lo que las autoridades identifican como las primeras muertes asociadas al brote que mantiene en alerta a Estados Unidos.

El aumento de casos llevó a las autoridades sanitarias a reforzar la investigación sobre las posibles fuentes de contaminación.

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Primeras muertes por el brote

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan confirmó las dos muertes asociadas al actual brote de ciclosporiasis.

Según las autoridades estatales, ambas personas tenían condiciones de salud subyacentes importantes que pudieron verse agravadas por la infección y la deshidratación.

No fueron divulgados públicamente más detalles sobre las víctimas.

El dato marca un cambio importante en la evolución del brote, debido a que la ciclosporiasis, enfermedad causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, generalmente no provoca cuadros mortales.

Sin embargo, puede producir diarrea intensa y prolongada, pérdida de líquidos y deshidratación, complicaciones que pueden representar un riesgo mayor para personas con problemas de salud preexistentes.

Reuters reportó que las autoridades de Michigan relacionaron las muertes con complicaciones de la infección.

Michigan se convirtió en uno de los principales focos de la emergencia.

De acuerdo con los datos reportados por las autoridades estatales al 6 de agosto, el estado acumulaba 12.485 casos y 279 hospitalizaciones, además de las dos muertes.

#Mundo | Confirman primeras muertes por brote de diarrea explosiva en Estados Unidos: más de 18.000 casoshttps://t.co/n3tlkleJVd — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 9, 2026

Más de 18.000 casos bajo investigación

El CDC reportó más de 18.000 casos de ciclosporiasis en 45 estados y Washington D. C., aunque solo 6.707 habían sido confirmados mediante pruebas de laboratorio.

El resto correspondía a casos sospechosos o probables.

La agencia considera que se trata del mayor brote de esta enfermedad registrado en Estados Unidos en los últimos años.

La investigación también apunta a lechuga iceberg procedente del centro de México.

La FDA informó que Taylor Farms de México retiró determinadas partidas del producto, aunque tanto la FDA como el CDC advierten que esta investigación corresponde solo a una parte de los casos y que todavía se analizan otras posibles fuentes de exposición.

La ciclosporiasis es causada por el parásito Cyclospora cayetanensis y puede provocar diarrea acuosa intensa y prolongada, además de cólicos, náuseas, fatiga y pérdida de peso.

La deshidratación constituye uno de los principales riesgos, especialmente en personas con problemas de salud previos.

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Mientras la investigación continúa, las autoridades recomiendan evitar los productos incluidos en los retiros oficiales y consultar a un profesional de la salud ante síntomas persistentes o signos de deshidratación.

En Michigan, donde se registraron las primeras dos muertes asociadas al brote, los nuevos casos han comenzado a disminuir, aunque las autoridades mantienen la vigilancia.