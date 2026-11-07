Anorexia y bulimia: alarma mundial por el aumento del 71 % de los casos y la afectación cada vez más temprana en niños y jóvenes

En 2023, alrededor de 18,1 millones de personas vivían con anorexia nerviosa o bulimia en el mundo, según el Estudio de la carga global de enfermedades, publicado el 28 de octubre de 2026 en JAMA Psychiatry. La investigación encontró que el número absoluto de casos prevalentes aumentó 71 por ciento desde 1990.

De acuerdo con la investigación, del total estimado en 2023, 12,6 millones eran mujeres y 5,5 millones, hombres. Además, el 41,2 por ciento tenía entre 10 y 24 años. Por diagnóstico, 14,2 millones de personas vivían con bulimia y 3,92 millones con anorexia.

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Las cifras presentadas por la prestigiosa revista médica vuelven a poner sobre la mesa una conversación que suele aparecer cuando el daño ya es evidente: ¿qué está pasando con la relación que niños, adolescentes y adultos construyen con la comida y su propio cuerpo? Para Adriana Granja, psicóloga especialista en trastornos de la conducta alimentaria, ansiedad y regulación emocional, Carmen María Carrero, nutricionista clínica, doctora en Ciencias de la Salud e investigadora de la Universidad de La Sabana, y Johanna Losada, nutricionista dietista y vocera de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, no se trata de un asunto de vanidad ni de una decisión individual. Son enfermedades mentales complejas, con consecuencias físicas y psicológicas, que requieren prevención, detección temprana y tratamiento especializado.

Relación con la comida

Cena vegetariana saludable. Mujer en jeans grises y suéter comiendo ensalada fresca, medio aguacate, granos, frijoles, verduras asadas del cuenco de Buda. Superalimento, alimentación limpia, concepto de comida dietética Foto: Getty Images/iStockphoto

La anorexia y la bulimia no tienen una sola causa. En su desarrollo pueden intervenir factores genéticos, biológicos, psicológicos y socioculturales. La presión por alcanzar determinados ideales corporales puede actuar como un factor de riesgo, especialmente cuando se cruza con vulnerabilidades emocionales, familiares o individuales. Por eso, reducir el problema a las redes sociales o a la obsesión por la delgadez sería simplificar una realidad mucho más compleja.

Carrero explica que la exposición permanente a imágenes idealizadas, los filtros digitales, la publicidad y los estereotipos de belleza pueden alimentar la insatisfacción corporal y las conductas alimentarias de riesgo. También señala que la ansiedad, la depresión, la baja autoestima, el perfeccionismo y las dificultades para regular las emociones pueden formar parte de ese escenario.

La comparación constante también preocupa a Granja. Un metaanálisis publicado en Body Image en 2025, que reunió 83 estudios y más de 55.000 participantes, encontró una asociación entre la comparación social en redes, la insatisfacción corporal y los síntomas de trastornos alimentarios. La psicóloga sostiene que las personas no solo comparan su apariencia con fotografías retocadas de modelos e influenciadores, sino que también pueden hacerlo con rostros y cuerpos generados mediante inteligencia artificial, que ni siquiera corresponden a seres humanos.

A esto se suma el regreso de la delgadez extrema como ideal en algunos espacios del entretenimiento y redes sociales. Granja expresa preocupación por la manera como ciertas figuras públicas y tendencias romantizan cuerpos extremadamente delgados y por el uso de medicamentos para adelgazar con fines estéticos. La especialista aclara que no se trata de satanizar los fármacos basados en GLP-1, que tienen indicaciones médicas importantes, sino de advertir sobre su utilización indiscriminada, especialmente entre personas con un trastorno alimentario o factores de riesgo. En esos casos, la restricción de la ingesta y la obsesión por perder peso pueden profundizar el sufrimiento y dificultar la recuperación.

Infancia en riesgo

Niño triste y borroso apoyado con la mano abierta contra la puerta de cristal. Foto: Getty Images

Una de las alertas más inquietantes para las especialistas es que las preocupaciones por el cuerpo y la alimentación aparecen a edades cada vez más tempranas. Granja recuerda que hace diez años su paciente más pequeño tenía 7 años. Ahora, cuenta, recibe consultas por niños de apenas 2 años que ya manifiestan inquietudes sobre su apariencia física o miedo a estar gordos.

Losada asevera que incluso algunas prácticas presentadas como saludables pueden convertirse en señales de alerta cuando se vuelven rígidas u obsesivas. Un niño que elimina grupos completos de alimentos sin indicación profesional, se salta comidas, deja de llevar su refrigerio o siente miedo intenso frente a ciertos alimentos necesita atención. Lo mismo ocurre cuando el ejercicio deja de ser una actividad asociada al bienestar y al disfrute y se convierte en una obligación para modificar la apariencia o compensar lo que se comió.

Carrero recuerda que la restricción alimentaria durante el crecimiento nunca es inofensiva. Puede comprometer el desarrollo físico, la pubertad, la salud ósea, las funciones hormonales y cognitivas, además de afectar el sistema cardiovascular, las defensas y la vida social y emocional. La prevención, por eso, no debe esperar a que exista un diagnóstico: comienza en la casa y en las instituciones educativas, con conversaciones que no reduzcan el valor de una persona a su peso o apariencia.

Los hombres también se enferman

El hombre ha sido fuertemente criticado por su reacción que ha despertado cientos de comentarios. Foto: Getty Images

Aunque las mujeres siguen representando la mayoría de los casos, los trastornos de la conducta alimentaria no son exclusivos de ellas. El estudio publicado en JAMA Psychiatry estimó que, en 2023, el 69,4 por ciento de las personas con anorexia o bulimia eran mujeres y el 30,6 por ciento, hombres.

En los hombres, explica Granja, la preocupación no siempre se expresa como un deseo de adelgazar. Puede aparecer como una fijación por ganar masa muscular, mantener un porcentaje de grasa muy bajo o alcanzar una definición corporal específica. Estas conductas pueden acompañarse de dietas rígidas, ejercicio compulsivo y una preocupación persistente por la apariencia. La dismorfia muscular puede estar relacionada con esa insatisfacción, aunque no constituye por sí misma un diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria.

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Losada coincide en que el estigma y los sesgos diagnósticos hacen que algunos hombres tarden en pedir ayuda. En ocasiones, una conducta obsesiva alrededor del gimnasio o la musculatura se celebra como compromiso con la actividad física, sin advertir el sufrimiento que puede esconder. La especialista recuerda que los trastornos alimentarios pueden afectar a personas de distintos géneros, edades y contexturas.

Panorama nacional

El concepto de dieta. El tenedor, rebobinado un centímetro, se apoya en el plato. Foto: 123rf

En Colombia, dimensionar el problema sigue siendo un desafío. Las cifras disponibles deben leerse con cautela porque los registros de atención no equivalen a la prevalencia real en la población: muestran los casos que llegaron al sistema y quedaron registrados. Según los datos citados por las especialistas, entre 2019 y 2023 se contabilizaron 71.861 casos de trastornos de la conducta alimentaria. El 63,2 por ciento correspondió a mujeres y el 46,1 por ciento se concentró en personas de entre 5 y 19 años. En el grupo de 10 a 14 años, la tasa pasó de 42 a 49 casos por cada 100.000 habitantes durante ese periodo.

La Encuesta nacional de salud mental de 2015 había reportado que el 9,1 por ciento de los adolescentes entre 12 y 17 años presentaba conductas alimentarias de riesgo. Ese porcentaje tampoco equivale a un diagnóstico. La falta de información nacional actualizada y las dificultades para acceder a equipos interdisciplinarios especializados impiden conocer con precisión cuántas personas necesitan atención y cuántas logran recibirla.

En medio del panorama mundial, las especialistas agregan que las señales de alerta no siempre son evidentes y no se limitan a una pérdida marcada de peso. Por eso recomiendan prestar atención a cambios persistentes en la relación con la comida y el cuerpo: críticas constantes a la propia apariencia, miedo intenso a engordar, eliminación de alimentos, reglas rígidas, saltarse comidas o sentir culpa después de comer. El manejo requiere, según cada caso, la participación coordinada de profesionales de medicina, psicología, psiquiatría y nutrición clínica.