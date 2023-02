Caso Susana ‘Boreal’: estudio demuestra que el consumo diario de marihuana aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca

Justo días después de las declaraciones de la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Susana Gómez Castaño, quien es conocida ante la opinión pública como Susana ‘Boreal’, por haber admitido que consume a diario marihuana, se dan a conocer los resultados de un estudio que demuestra que el consumo frecuente de esta droga aumenta riesgo de sufrir enfermedad de las arterias coronarias.

"Soy consumidora de marihuana, hacerlo todos los días me encanta", declaró la representante Susana Gómez recientemente. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Declaraciones

La representante declaró el pasado jueves 23 de febrero: “Soy consumidora de marihuana, hacerlo todos los días me encanta... Lo hago de manera regular y me encanta ver acá en el Congreso esa pancarta gigante que dice cannabis porque rompe con la ideología de este país que, precisamente, criminaliza el consumo”.

“Por lo tanto, la decisión de consumir cannabis debe sopesarse cuidadosamente frente a la posibilidad de una enfermedad cardíaca grave”, asegura el líder del estudio. - Foto: Juan José Yela

Además, agregó sobre su forma de consumo: “Hacerlo todos los días me encanta y no me da pena decirlo porque necesitamos una transformación cultural en este país... La marihuana no tiene nada que ver sobre cómo seamos como personas”.

De acuerdo con el nuevo estudio, el consumo diario de esta droga podría producir problemas graves a nivel cardíaco: “Un creciente cuerpo de evidencia sugiere que el cannabis no está del todo libre de daños y en realidad puede causar enfermedades cardiovasculares”, dice el autor principal del estudio, el doctor Ishan Paranjpe, médico residente de la Universidad de Stanford, cuyas declaraciones son recogidas por la cadena estadounidense CNN.

De acuerdo con el experto, el consumo diario no es una decisión que se deba tomar a la ligera y depende de la predisposición y la condición médica de las personas: “Por lo tanto, la decisión de consumir cannabis debe sopesarse cuidadosamente frente a la posibilidad de una enfermedad cardíaca grave”, asegura.

El estudio aún no ha sido publicado en su totalidad y será presentado este domingo en la reunión anual del Colegio Americano de Cardiología.

Relación directa

De acuerdo con los resultados de la investigación, dados a conocer por CNN, los consumidores diarios de cannabis tendrían un 34 % más de probabilidades de ser diagnosticados con enfermedad de las arterias coronarias, que aquellas que nunca habían consumido la droga y sí hay una diferencia entre quienes consumen cannabis a diario, y quienes lo hacen esporádicamente.

De acuerdo con los resultados, las personas que consumían marihuana solo una vez al mes o menos, no tenían un riesgo significativo de sufrir estas enfermedades cardiacas. - Foto: Cortesía

De acuerdo con el autor principal del estudio, el análisis de estos datos en particular llegó a concluir de manera contundente, que las conclusiones se mantienen, incluso después de que los investigadores descartaran otras posibles causas de enfermedad coronaria como factor de riesgo, como por ejemplo la edad, el sexo, la presión arterial alta, el colesterol alto, sufrir de diabetes tipo 2, la obesidad, el tabaquismo y el consumo de alcohol.

“Si bien otro trabajo también ha relacionado el cannabis con CAD (Enfermedad de las arterias coronarias), existen varios factores de confusión potenciales que pueden explicar esta relación. Nuestro análisis... sugiere que esta relación puede ser directamente causal”, afirma Paranjpe.

Una vez al mes o menos

En este estudio se realizó el análisis de información de Institutos Nacionales de Salud, teniendo en cuenta más de un millón o más personas en Estados Unidos, que completaban una encuesta en la que daban información sobre su consumo de cannabis.

Se estudiaron las casos de personas ubicadas en cinco categorías: usuarios diarios, usuarios semanales, usuarios mensuales, quienes usaron la droga una o dos veces en tres meses y quienes nunca la han utilizado. Luego, los investigadores compararon esas categorías con los registros médicos de los participantes varios años más tarde.

De acuerdo con los resultados, las personas que consumían marihuana solo una vez al mes o menos, no tenían un riesgo significativo de sufrir estas enfermedades cardiacas.

El humo de la marihuana genera también riesgos para la salud, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC de Estados Unidos, pues su consumo aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial, inmediatamente después de cada uso.

“El humo de la marihuana también genera muchas de las mismas sustancias que los investigadores han encontrado en el humo del tabaco; estas sustancias son dañinas para los pulmones y el sistema cardiovascular”, dice la agencia.