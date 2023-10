¿Cómo comunicarse de forma no violenta? Reconocida experta ofrecerá una charla gratuita sobre el tema; le contamos cuándo y dónde

El próximo miércoles 25 de octubre, en el Cubo de Colsubsidio de Bogotá, la firma The Quality Mind, en cabeza de la especialista Diana Figueroa, liderará la conferencia ‘Comunicación no violenta’, CNV, cuyo objetivo es que las personas logren de manera autónoma, descubrir cómo comunicar mejor y tomar acciones para lograrlo, a través de cambios en su lenguaje y conectando más con sus sentimientos y necesidades, al igual que con los sentimientos y necesidades de los demás.

Diana Figueroa es una reconocida experta en desarrollo personal y bienestar emocional. Además, se ha convertido en una destacada defensora de la llamada ‘Comunicación no violenta’, a través de The Quality Mind, una firma que busca fomentar un cambio significativo en la forma en que nos relacionamos con los demás, basado en la empatía, la compasión y el respeto mutuo.

Gracias al trabajo que Diana Figueroa ha desarrollado con Bill Stierle y las experiencias Vedanta que ella ha tenido a través de los años en este tema, ha logrado desarrollar una metodología vivencial que permite comprender el desempeño y la condición humana para concebir la comunicación no violenta como un medio poderoso para transformar nuestras relaciones y nuestra sociedad.

“Por ello, en un mundo tan desafiante es común experimentar la violencia, pero lo normal es querer disfrutar de una vida pacífica y aquí te tenemos la ¡buena noticia!, podemos volver a nuestra naturaleza intrínseca de no violencia. Estamos seguros de que por medio del conocimiento compartido se abren nuevas oportunidades al mundo entero, al capacitar las mentes, al tocar la fibra de los corazones y al transformar vidas por medios de experiencias reales, como los desafíos latentes de América Latina, especialmente en Colombia. Es real que podemos aprender a no ser violentos. De hecho, se nos dará muy bien, ya que reiteramos, no nacimos ni violentos ni para ser violentos”, señala la experta.