¿Cómo prevenir el envejecimiento? Esta es la reveladora explicación de un experto de Harvard

La eterna juventud contraria al envejecimiento, parece ser uno de los temas que, además de estar en cuentos y películas, ocupa un espacio importante en la ciencia. El desarrollo de productos que se enfocan en cierta apariencia o en ciertas capacidades del cuerpo, data de siglos, pero con los avances tecnológicos, los descubrimientos cada vez parecen más prometedores. Y más que prometedores, investigaciones como estas parecen ir en contra de fuertes tendencias culturales.

“Una enfermedad es un proceso que ocurre a lo largo del tiempo y resulta en discapacidad y/o muerte. Esto es lo mismo que envejecer. Resulta que es común, pero el hecho de que algo sea común y natural no lo hace aceptable. Eso no lo hace más aceptable que el cáncer. Estamos demostrando que es tratable, que puede ralentizarse y evitar que suceda”, ha afirmado con contundencia e insistencia David Sinclair, el científico de Harvard que llama bastante la atención.

El científico de Harvard, David Sinclair, asegura que el envejecimiento es tratable, que puede ralentizarse y evitar que suceda. - Foto: Getty Images

Además, en la misma entrevista con BBC, Sinclair discute el tratamiento actual del envejecimiento, pues asegura que se duda en recetar aquello que puede dar años de vida saludables. “Por lo tanto, debemos declarar que el envejecimiento es una enfermedad o al menos una condición médica tratable”, afirma.

Entrando más en detalle en cómo varía el envejecimiento según los organismos, enfatiza en que han “encontrando en animales como ratas y ratones e incluso en ballenas y elefantes y en personas que tienen diferentes estilos de vida, que el envejecimiento puede ocurrir a un ritmo muy diferente. Y que más del 80% de su salud futura depende de cómo viva, no del ADN”.

Sobre lo más cercano a los cambios de hábitos y a lo aplicable en los ambientes más cotidianos, coincide con algunas tendencias de hábitos saludables, pero también difiere de otras.

“Hay cosas que los científicos han descubierto al observar a personas que viven mucho tiempo. Estos incluyen comer los tipos correctos de alimentos (un buen lugar para comenzar sería la dieta mediterránea), comer menos calorías y con menos frecuencia. El ejercicio físico también ayuda. Y hay quienes piensan que cambiar la temperatura corporal con hielo y agua fría es útil en este sentido. La razón por la que los científicos creen que estos hábitos e intervenciones de estilo de vida funcionan es que estimulan las defensas naturales del cuerpo contra las enfermedades y el envejecimiento”, detalló para el medio español.

Una alimentación sana ayuda a tener un mejor funcionamiento del cuerpo. - Foto: Getty Images

En esa misma línea, pero esta vez en entrevista con El Mundo, indica que proteger la piel y llevar una dieta vegetariana le ha funcionado y es algo que aplica.

“Yo, además, bebo mucha agua e intento no comer más de dos veces al día. De hecho, si puedo hacerlo solo una vez, mejor. Saltándote comidas, tu cuerpo lucha contra el envejecimiento… Yo dejé de comer carne hace un año y lo interesante es la rapidez con la que tu piel cambia cuando varías la dieta. Mucha gente me pregunta qué he hecho últimamente para no tener arrugas”, aseguró.

En lo relacionado con lo que acelera el envejecimiento, argumentó que lo peor que se puede hacer es fumar, porque las toxinas rompen el ADN, lo que acelera el envejecimiento.

“Lo siguiente, no hacer ejercicio y tomar el sol. En general hay que evitar químicos y tóxicos, es mejor no beber en botellas de plástico, ni agua del grifo. Comer tres veces al día y picar también es mala cosa, porque entonces tu cuerpo está en modo abundancia, no supervivencia. Engañar al organismo, haciéndole creer que está en tiempos difíciles, con ayuno y ejercicio, es la manera idónea para sentirnos mejor”, aseguró el autor del compartido libro, Lifespan.

David Sinclair escribió el libro Lifespan. - Foto: Instragram @davidsinclairphd

Otro de los temas que más cuestiona de los hábitos actuales tiene que ver con el estrés, que, según el investigador, es definitivamente un acelerador.

“El pelo gris es un ejemplo, el estrés produce canas. Eso sí, si se frena, el pelo vuelve a su color natural, porque según estamos estudiando, el envejecimiento es un proceso reversible. De hecho, en mi laboratorio trabajamos en un champú que revierta las canas… Yo no soy muy bueno durmiendo… Te diría que no hagas lo que yo, porque por lo general, la gente necesita dormir entre seis y ocho horas. Lo que más importa es el sueño profundo. Muchos estudios muestran que una falta de sueño puede causar diabetes, por ejemplo, por lo que también se pueden ver sus efectos negativos en la aceleración del envejecimiento”, agregó en entrevista con El Mundo.

Finalmente, y más en abordaje general, Sinclair indica que en un porcentaje superior al 80%, el estilo de vida influye en el envejecimiento.

“El ejemplo se ve en gemelos, lo medimos en laboratorio, quien ha llevado peor vida, puede tener, a nivel celular, hasta 20 años más que el otro… El mundo que nos hemos construido hace que nos sintamos bien, tengamos mucha comida, no estamos obligados a hacer ejercicio, hasta las maletas tienen ruedas. La abundancia acabará por matarnos. Habría que conseguir una mezcla perfecta entre la sabiduría antigua y la medicina moderna”, comenta el biólogo y académico australiano, David Andrew Sinclair