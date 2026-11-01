Coosalud EPS deja programado giro de casi medio billón a clínicas y hospitales antes de volver a sus antiguos directivos

Los interventores de Coosalud EPS dejarán $481.879 millones postulados para noviembre mediante giro directo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), esto mientras la Superintendencia Nacional de Salud prepara el traspaso de la entidad a sus antiguos directivos tras la orden judicial que suspendió la intervención forzosa de 2024.

Supersalud acata fallo que ordena devolver Coosalud EPS a sus antiguos directivos: ¿qué pasará con los afiliados?

La actual administración de la entidad, a cargo de Edgar Felipe Molina Correa, dejará asegurada esta inyección de recursos a la red hospitalaria pública y privada para blindar la atención de más de 3,3 millones de usuarios. Con este movimiento, se beneficiarán 1.127 prestadores de salud en todo el país.

Balance financiero de la intervención de Coosalud

La administración saliente señaló que entregará a la aseguradora en un “proceso notorio de recuperación financiera” y destacó que la cifra total dispersada entre el 28 de agosto y el 31 de octubre asciende a los $1,62 billones destinados a la red de prestadores públicos y privados.

¿A dónde irán estos recursos?

Cerca de $475.753 millones irán para el régimen subsidiado, mientras que $6.126 millones se destinarán al contributivo. De este modo, se girarán recursos a 1.110 prestadores en el subsidiado y a 472 en el contributivo, teniendo en cuenta que 455 de ellos recibirán pagos procedentes de ambos esquemas para totalizar los 1.127 prestadores únicos.

La interventoría enfatizó en que los giros se canalizan a través de la ADRES bajo un esquema estricto de rendición de cuentas y transparencia, el cual incluye la identificación individual de cada IPS beneficiaria por medio de su respectivo NIT.

Supersalud acata fallo que ordena devolver Coosalud EPS a sus antiguos directivos. Foto: Composición Semana/ Supersalud/ Colprensa- API

El acatamiento del fallo por parte de la Supersalud

La confirmación de este giro se da a la par del pronunciamiento emitido por la Superintendencia Nacional de Salud el 30 de octubre de 2026, fecha en la que anunció que acatará la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar en el marco de una acción popular.

Dicho fallo suspendió la medida de toma de posesión e intervención administrativa que pesaba sobre la EPS desde el 22 de noviembre de 2024.

El organismo de vigilancia aclaró de manera enfática que esta determinación responde a una orden judicial individual y no constituye una disposición general aplicable a las demás entidades promotoras de salud intervenidas en el territorio nacional.

Asimismo, la Supersalud precisó que hasta el momento no se ha fijado una fecha límite específica ni un cronograma detallado para completar la culminación del procedimiento administrativo.

¿Qué pasará con los afiliados y la continuidad de los servicios?

El principal foco de atención durante esta etapa de transición radica en salvaguardar la protección y el acceso a los servicios de los 3.337.343 afiliados con los que cuenta Coosalud. La aseguradora tiene cobertura en Bogotá y 28 departamentos, con una presencia crítica en regiones como Valle del Cauca y Antioquia.

Para evitar traumatismos asistenciales, cancelación de procedimientos o demoras en la entrega de medicamentos, la entidad de control informó que el traspaso se llevará a cabo de forma “organizada, técnica y gradual”.

Finalmente, la Superintendencia advirtió que el regreso de los anteriores directivos a la administración de la EPS no exime a la entidad de sus deberes: el ente estatal continuará ejerciendo activamente sus competencias de inspección, vigilancia y control para velar de forma permanente por la protección del derecho fundamental a la salud y el cumplimiento estricto de las obligaciones contractuales con la red hospitalaria.