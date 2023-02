Corrección a la ministra Carolina Corcho: “Las definiciones de la reforma no se ajustan con la evidencia científica global”

Este lunes 20 de febrero se conoció la postura oficial de las organizaciones médicas y de profesionales de salud más influyentes del país. Catorce de las 12 que integran el grupo de “Acuerdos Fundamentales para el pleno desarrollo de la Ley Estatutaria 1751 de 2015″ se refirieron en detalle a propuesta que lidera la ministra Carolina Corcho.

Entonces, en un comunicado de ocho páginas a la opinión pública, además de expresar los puntos de la reforma que consideran importantes y con los que están de acuerdo, dieron a conocer qué les inquieta.

“Se establecen nuevas definiciones de salud que no se ajustan con la evidencia científica global… No se expresa un período definido de transición, lo que genera incertidumbre entre los actores y la población”, aseguraron.

También afirmaron que se evidencia un desestímulo en los trabajadores independientes con capacidad de pago que le hace daño al sistema.

“Al no existir afiliación, no existe motivación para el trabajador independiente, pudiente o no, de pagar por la salud, si de todas formas puede adscribirse a un Capirs y adquiere el derecho al Plan de Beneficios”, afirmaron.

Además, coincidieron con algunos detractores en la falta de claridad sobre la inversión necesaria para la reforma o el cruce de dineros al cambiar el sistema.

“No hay cifras totales de los recursos que requerirá el sistema en los próximos años, incluido un plan financiero que defina fuentes y garantice sostenibilidad”, dieron a conocer.

Cerraron ese último punto detallando su análisis sobre el artículo 151 que da facultades extraordinarias al presidente.

“De aprobarse las facultades extraordinarias solicitadas en el artículo 151 del PL, debería definirse con mayor precisión su destinación, y establecerse directrices y límites precisos, para que no se interprete como una “carta blanca” que sustituya el poder legislativo del Congreso y la facultad reglamentaria del Ministerio de Salud y Protección Social”, agregaron.

En el pronunciamiento de las asociaciones, se refieren a ocho puntos, los primeros de ellos relacionados con aspectos que comparten, pero específicamente en el punto 6 explican inquietudes sobre riesgos en el funcionamiento del sistema que propone el actual Gobierno.

Por ejemplo, una de esas advertencias tiene que ver con la Adres, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Dicha entidad se fortalecería y pasaría a girar directamente todos los recursos financieros a hospitales y clínicas. Las organizaciones médicas coinciden con varios contradictores en que no existe la capacidad para asumir dicha responsabilidad.

“Si bien pensamos que la Adres debe universalizar el giro directo a los prestadores, consideramos que esta entidad no está en capacidad técnica, ni tiene la experticia para asumir nuevas funciones, además de algunas de las actividades que desarrollan las actuales EPS, lo cual afectaría la prestación del servicio y, por ende, al derecho fundamental a la salud”, explicaron.

Otra de las advertencias se relaciona con la creación de siete redes distintas en los territorios, redes que, según las asociaciones médicas y de profesionales de la salud, no tienen evidencia de integración.

“Se advierte riesgo de fragmentación, nuevas barreras de acceso y afectación en la integralidad de la atención”, aseguraron.

Una tercera inquietud que expusieron tiene que ver con el aspecto que también han mencionado por varios detractores: la creación de más entidades. Tanto así que se refirieron a este punto como proliferación de entidades con funciones superpuestas.

“Tres nuevas entidades del orden nacional, más el fortalecimiento de tres ya existentes, 21 entidades regionales, sumadas a seis entidades por cada territorio (más de 60) que deberán hacer contratación con las IPS, auditoría, revisión de cuentas y flujo de recursos, además de otras múltiples actividades, por lo que no solo advertimos colisión de competencias, sino riesgo de inoperancia, riesgo de cooptación política regional y desvío de recursos”, afirmaron.

“No están claros cómo se obtendrán los recursos tanto financieros como de talento humano que se requerirán para la puesta en marcha de más de 2.500 centros de atención primaria (Capirs) que se propone adecuar o construir, más la constitución y puesta en marcha de cerca de 20.000 equipos médicos interdisciplinarios”, agregaron.

