Esta es la mejor hora para cenar y acelerar el metabolismo

No obstante, muchas personas tienen diferentes teorías sobre cuál es la hora perfecta para cenar; algunos, basados en algunas recomendaciones médicas, han implementado a sus rutinas estos horarios, otros, por el contrario, solo tienen el sustento del voz a voz para cumplir con algo que no saben si está aportando al control de su peso y su dieta.

“La hora media del sueño, que es aproximadamente a las 2 a.m., debería estar por lo menos 6 horas separada de la última comida. Esto permite al cuerpo procesar y disminuir la temperatura. Comer todo el tiempo no te mantiene activo; los humanos no necesitamos estar haciendo esto. Es mejor comer de día y ayunar de noche, respetando así los ritmos naturales de nuestro cuerpo”, concluye el médico funcional.