Gobierno lanzó proyecto para recuperar centros de salud abandonados y lograr atención preventiva en la “Colombia profunda”

“De esa manera vamos a hacer la atención primaria en todos los territorios. Aspiramos a poder llegar con equipos básicos a no menos de unos 11 mil territorios. Hacer la prevención de la enfermedad, promover la salud y hacer la atención primaria, esa es la base fundamental de cualquier país en materia de salud pública” , agregó.

Minsalud niega escasez de vacunas y de camas UCI

¿Cómo limpiar el estómago para no tener mal aliento?

Contexto: ¿Cómo limpiar el estómago para no tener mal aliento?

“Sí tenemos en el país una nueva cepa de coronavirus y se sigue manteniendo en un 50 por ciento la XBB.1.5 ; sí ha habido un aumento de casos, aunque no exagerado. Y próximamente nos van a llegar nuevas vacunas, ya las pedimos y aún tenemos bivalentes”, comentó.

En ese sentido, el ministro indicó que Colombia “sí hay vacunas disponibles. Tenemos la bivalente de Moderna, unas 757.000; hay de Sinovac, casi tres millones de vacunas. Las hemos llevado al territorio, algunos territorios no quieren o no han aceptado más. Y en otros casos no nos piden las vacunas”.