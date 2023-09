¿Hacer ejercicio puede ayudar a disminuir las posibilidades de sufrir cáncer?

¿La actividad física ayuda a prevenir el cáncer?

Un dato a resaltar es que la inactividad física y el sedentarismo configuran un factor de riesgo no solo para desarrollar el cáncer, sino también otras enfermedades no transmisibles. En ese orden de ideas, vale preguntarse si el ejercicio funciona como prevención.

La OMS sugiere realizar actividad física moderada con regularidad. | Foto: BSIP/Universal Images Group via

Los efectos del ejercicio resultan de gran beneficio para el individuo, no solo con el objetivo de prevenir el desarrollo del cáncer, sino también en el marco del tratamiento contra la enfermedad o tras haberla superado. Por ejemplo:

En síntesis, la actividad física no solo está recomendada para las personas sanas o que, en el momento, no presentan ningún problema de salud. La investigación médica ha demostrado que el ejercicio también es de gran beneficio para quienes reciben tratamiento contra el cáncer o que lo padecieron en el pasado. Por supuesto, la orientación de un médico siempre será lo más aconsejable.

La actividad física trae numerosos beneficios para la salud. | Foto: Universal Images Group via Getty

¿Cómo reducir el riesgo de padecer cáncer?

El cáncer es una enfermedad impredecible. Se trata de una de esas sorpresas que nadie quiere recibir, sin embargo, no hay manera de anticiparse y garantizar en un cien por ciento que no se padecerá. No obstante, la OMS comparte algunos hábitos que pueden reducir el riesgo: