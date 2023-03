Joven creyó que tenía un simple dolor de espalda, pero era cáncer. ¿Cómo detectarlo?

El cáncer es una enfermedad que puede presentarse en cualquier parte del cuerpo y se caracteriza por la proliferación descontrolada de células que son consideradas como malignas.

En ocasiones, las primeras fases del cáncer pueden no mostrar síntomas en los pacientes o causar molestias leves que no son tomadas como signos de un padecimiento grave. Esto sucede con algunos tipos de cáncer que son más difíciles de detectar en etapas tempranas.

En febrero pasado ocurrió un caso que causó sorpresa en el Reino Unido. Los medios británicos dieron a conocer el caso de Hannah Bird, una joven influencer de 24 años que vive en la ciudad de Bristol, Inglaterra, quien contó su experiencia después de ser diagnosticada con cáncer.

El detalle de la historia de Hannah que llamó la atención de la opinión pública no solo fue su edad, sino los síntomas que había presentado antes de recibir su diagnóstico.

Según detalló el medio británico The Daily Mail, Hannah había completado unos seis meses sufriendo dolores de espalda y sudores en la noche. Además, había perdido peso, tenía lesiones en la piel, tos continua y dolor en el pecho. Después de varios meses, los profesionales médicos que la trataron identificaron que estaba padeciendo un tipo de cáncer bastante agresivo.

El citado medio señaló que la joven iba a los servicios médicos entre tres y cuatro veces por semana, pero no la atendían correctamente. Un día, sin embargo, le practicaron una radiografía y un escáner, exámenes que mostraron que padecía linfoma difuso de células B grandes, un tipo de cáncer que es más común entre los adultos mayores.

El dolor de espalda fue uno de los síntomas del cáncer en Hannah. - Foto: Foto Gettyimages.

Hannah era creadora de contenido en redes sociales y se dedicaba a tomar registro de sus viajes para compartirles sus experiencias a sus seguidores. Pero una vez recibió su diagnóstico tuvo que frenar su trabajo y empezar a recibir un tratamiento.

No obstante, aprovechó su experiencia para crear consciencia entre las personas y advertirles de la importancia de diagnosticar el cáncer a tiempo.

Los sudores nocturnos también pueden ser un signo de linfoma de células grandes. - Foto: Getty Images

“Sabes que es malo cuando piden que alguien venga a sentarse contigo mientras los médicos te dan la noticia. No fue un shock, me sentí aliviada de finalmente tener un diagnóstico. No me di cuenta hasta que comencé la quimioterapia”, dijo Hannah, citada por The Daily Mail

Ahora, les pide a sus seguidores en las redes sociales y a la comunidad en general que no se queden con el primer diagnóstico y que, si sienten que el estado de su salud se ha deteriorado, procuren buscar una segunda opinión médica.

De hecho, esa insistencia fue la que le salvó la vida. Si bien el impacto del diagnóstico y la cancelación de sus planes la afectó emocionalmente, se sometió con ánimo al tratamiento que le dieron los profesionales médicos, un fármaco no quimioinvasivo de inmunoterapia.

“El tumor estaba en mi pulmón izquierdo, ocupaba las tres cuartas partes de mi pulmón. Descubrimos que estaba en la etapa cuatro. Me sentí tan aliviada de que descubrieran lo que me pasaba.”, le dijo a The Daily Mail.

Tres semanas después de identificar que tenía cáncer le dijeron específicamente que estaba sufriendo de linfoma difuso de células B grandes.

Le administraron la inmunoterapia combinada con la quimioterapia y para septiembre de 2022 los médicos comprobaron que estaba libre de cáncer, una mejora impresionante.

¿Cómo conseguir un diagnóstico temprano?

El tipo de cáncer que tuvo que atravesar Hannah en efecto genera tumores que crecen rápidamente en órganos como los ganglios linfáticos, el bazo, el hígado. También puede presentarse en la médula ósea y otros tejidos, según señala el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos.

Para identificarlo es clave estar pendiente de los primeros síntomas, que como en el caso de Hannah, incluyen sudores nocturnos, pérdida de peso y otros signos como fiebre, cansancio e inflamación de los ganglios linfáticos.

Las autoridades sanitarias han insistido en que es clave tener diagnósticos oportunos para que el pronóstico del estado de salud mejore después de empezar a padecer cáncer.

La detección temprana del cáncer repercute directamente en la mejora del pronóstico de los pacientes. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“La detección temprana del cáncer también reduce en gran medida su impacto financiero: no solo es muy inferior el costo del tratamiento en las primeras fases sino que quienes lo padecen pueden seguir trabajando y dando apoyo a sus familias si reciben un tratamiento eficaz a tiempo”, ha señalado la Organización Mundial de la Salud.

Para cada tipo de cáncer hay algunas medidas que se pueden tomar. Por ejemplo, en el caso del cáncer de mama los pacientes pueden hacer uso del autoexamen y en el caso del cáncer de colon es fundamental tener presentes las molestias gastrointestinales.

La recomendación general es estar atentos al estado de salud y, a partir de ello, consultar al médico siempre que haya molestias o síntomas que afecten la calidad de vida.