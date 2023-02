Juanita Gómez le cuenta cuáles fueron las duras conclusiones de organizaciones médicas frente a la reforma a la salud

Si bien es cierto que la reforma a la salud ha sido una de las más discutidas a nivel nacional, no solo por los profesionales, sino por los mismos colombianos, que de ser aprobada tendrán que someterse a cambios estructurales radicales, las organizaciones médicas y de profesionales de la salud hicieron una declaración pública frente al proyecto de ley ya radicado en el Congreso. ¿Qué dijeron? Juanita Gómez se lo cuenta.

El grupo denominado Acuerdos Fundamentales, del cual forman parte el Centro Médico Colombiano (CMC), la Academia Nacional de Medicina y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, entre otras organizaciones, en las últimas horas publicó un comunicado sobre el proyecto de ley con 15 reparos, “entre esas, las finanzas, el período de transición entre el actual y el nuevo modelo de salud y los superpoderes del presidente Gustavo Petro, entre otros”, dice Juanita Gómez.

El texto es netamente técnico y no radica en opiniones, pues aunque tiene más preguntas que respuestas, se debe señalar que coincide con la reforma “en la reivindicación de la autonomía de los profesionales de la salud (Art. 17 de las LES), el fortalecimiento de la Supersalud y el desarrollo de políticas públicas para la formación del talento humano curando su formalización laboral y la mejora en las condiciones de vida y trabajo justas”.

No obstante, para el numeral seis hace una lista de inquietudes que les genera, en donde se pone en vilo el derecho a la salud con la reforma a la salud propuesta como, por ejemplo:

Una posible “colisión de competencias”, en donde podría haber “desvío de recursos”, “riesgos de cooptación política regional”, ya que más de 60 entidades deberán hacer un vínculo de contratación con IPS y todo lo que esto requiere.

La reforma a la salud deja más preguntas que respuestas. - Foto: getty Images / Phil Fisk

Además, aseguran que la Adres “no está en la capacidad técnica ni tiene la experiencia para asumir nuevas funciones, además de algunas de las actividades que desarrollan las actuales EPS, lo cual afectaría la prestación del servicio y, por ende, al derecho fundamental a su salud”.

A lo anterior se suma otra inquietud sobre los recursos de talento humano y financieros para poder llevar a cabo los 2.500 centros de atención primaria en salud (Capirs) junto con los casi 20 mil equipos interdisciplinarios.

“Se propone uno para 20 mil a 25 mil habitantes (Capirs), dicen que ‘no hay cifras totales’ de los recursos que se necesitan de los próximos años para el sistema”, explica Juanita Gómez, quien agrega que “se está hablando de un plan financiero con fuentes y que garantice sostenibilidad”, por lo que “el Adres no está en capacidad técnica de asumir nuevas funciones y que la propuesta de crear siete redes distintas al final va a generar más barreras de acceso y fragmentación”, resume Gómez haciendo referencia al texto de las organizaciones médicas.

Para las organizaciones médicas podría haber un desvío de recursos. - Foto: Getty Images

Por otro lado, en el comunicado se puede leer la preocupación de las instituciones sobre el “desestímulo en los trabajadores independientes con capacidad de pago que le hace daño al Sistema: al no existir afiliación, no existe motivación para el trabajador independiente, pudiente o no, de pagar por la salud, si de todas formas puede adscribirse a un Capirs y adquiere el derecho al Plan de Beneficios”, aseveran.

Además, de “las seis facultades extraordinarias, estos superpoderes para el presidente Gustavo Petro deberían tener límites precisos, para que no se entienda como una carta blanca que termina sustituyendo el Poder Legislativo en el Congreso”, señala la periodista.

Es entonces que el grupo manifiesta su disposición por construir sobre lo construido, garantizando el derecho a la salud, compartiendo su experiencia y conocimiento.

Radicación del proyecto de reforma a la salud. - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

¿Cuáles son las dudas de los ciudadanos?

Hasta el momento, no se sabe cuánto tiempo demora el período de transición entre un modelo y otro, por lo que esta y otras preguntas han generado debate en redes sociales, como las siguientes:

“Y si el siguiente Gobierno llega con otra reforma, volviendo al sistema anterior, ¿quién frena un proceso que atenta contra el derecho constitucional?”, escribió un usuario en la cuenta de TikTok de SEMANA.

“Salen a defender las EPS para luego estar llorando porque no les autoriza un medicamento y les dan una cita para dentro de 3 meses”, agregó otro.