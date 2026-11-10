Nueva EPS, Coosalud, Sanitas, Savia Salud y Emssanar encabezan la lista de las entidades que más les deben a los prestadores de salud, según el más reciente estudio de la ACHC.

Estas son las cinco EPS que más les deben a hospitales y clínicas

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas ACHC organizó en una comunicación oficial, el listado de los principales deudores de acuerdo con el valor absoluto de la cartera vencida.

Es decir, se tuvo en cuenta cuánto dinero tienen pendiente de pago por fuera de los plazos establecidos.

Estas son las cinco entidades que encabezan la clasificación:

Nueva EPS: deuda total $8,35 billones; cartera vencida $5,94 billones.

Coosalud: deuda total $1,39 billones; cartera vencida$1,39 billones.

Sanitas: deuda total $1,99 billones; cartera vencida$791.482 millones.

Savia Salud: deuda total $1,14 billones; cartera vencida$758.111 millones.

Emssanar: deuda total $925.182 millones; cartera vencida$668.183 millones millones.

El comportamiento de la cartera muestra que la proporción de deuda vencida de estas cinco entidades pasó del 62,2 % en diciembre de 2025 al 66,5 % en junio de 2026, un aumento de 4,2 puntos porcentuales.

Además, el informe de la ACHC también permite identificar cómo se distribuyen las obligaciones según el régimen de afiliación.

El régimen contributivo concentra el 49,9 % de la deuda total, con más de $13,7 billones, mientras que el subsidiado reúne el 28 %, cerca de $7,8 billones.

En el contributivo, Nueva EPS, Sanitas, Famisanar y Coosalud acumulan más de $10,1 billones.

En el subsidiado, Nueva EPS, Savia Salud, Emssanar y Coosalud suman más de $4,6 billones.

En ambos grupos, estas cuatro entidades concentran buena parte de la cartera vencida de las EPS que siguen en operación.

Cinco Principales Deudores Según Cartera en Mora. Foto: Boletín de prensa ACHC

¿Qué propone la ACHC para enfrentar las deudas?

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas sostiene que el crecimiento de la cartera y los altos niveles de morosidad mantienen a las instituciones prestadoras de servicios de salud en una situación de falta de liquidez.

El gremio considera urgente atender las dificultades del flujo de recursos y avanzar desde las medidas coyunturales hacia soluciones estructurales para el sistema.

Entre sus principales propuestas están:

Proteger el flujo corriente de recursos: mantener y optimizar el mecanismo de giro directo para garantizar que los pagos lleguen a los prestadores.

mantener y optimizar el mecanismo de giro directo para garantizar que los pagos lleguen a los prestadores. Respaldar la conciliación de cartera: apoyar la estrategia de la Superintendencia Nacional de Salud para cotejar las cuentas y alcanzar acuerdos que se traduzcan efectivamente en pagos.

apoyar la estrategia de la Superintendencia Nacional de Salud para cotejar las cuentas y alcanzar acuerdos que se traduzcan efectivamente en pagos. Ejecutar un plan de choque: poner en marcha el plan inicialmente propuesto por el Gobierno, que contemplaba al menos $10 billones, destinados a equilibrar la operación de los prestadores y atender la cartera antigua.

poner en marcha el plan inicialmente propuesto por el Gobierno, que contemplaba al menos $10 billones, destinados a equilibrar la operación de los prestadores y atender la cartera antigua. Replantear las intervenciones de las EPS: revisar su gobernanza, ajustar el número de afiliados a sus capacidades reales y garantizar recursos mediante capitalización, especialmente en las entidades que generan riesgos para los pacientes y la red hospitalaria.

revisar su gobernanza, ajustar el número de afiliados a sus capacidades reales y garantizar recursos mediante capitalización, especialmente en las entidades que generan riesgos para los pacientes y la red hospitalaria. Crear un fondo de garantías: establecer un mecanismo que reduzca el impacto financiero sobre hospitales y clínicas cuando una aseguradora entra en liquidación.

La deuda con prestadores de servicios de salud. Foto: Boletín de prensa ACHC

Sobre los procesos de conciliación impulsados por la Supersalud, el director general de la ACHC, Juan Carlos Giraldo Valencia, manifestó la disposición de los prestadores para participar en la revisión de las cuentas.

El dirigente gremial señaló en un comunicado oficial de la Asociación : “tenemos total disposición a avanzar en los mecanismos planteados por la Supersalud para cotejar las cifras y contribuir, como ha sido nuestra constante, con el conocimiento técnico de nuestro gremio en la construcción de soluciones a los problemas del sistema de salud”.

La preocupación de fondo es que las deudas no se queden en cifras acumuladas.