Las recomendaciones que hacen los expertos sobre la reforma a la salud

La Universidad Nacional llevó a cabo un foro con distintos académicos y expertos para hablar sobre la reforma a la salud que radicó el Gobierno nacional en el Congreso y que buscar hacer una profunda transformación en el sector.

En el evento también participó la ministra de Salud, Carolina Corcho, quien se refirió al estado del modelo de atención actual y la necesidad que tiene el país de implementar cambios profundos que podrían durar hasta diez años.

Román Vega Romero, exsecretario de Salud de Bogotá y experto en salud pública, indicó que el texto de la reforma pudo haber incluido un lenguaje distinto, más acoplado a los términos que se manejan en la actualidad.

“Este proyecto de ley hay que apoyarlo, porque refleja una cierta direccionalidad al cambio que hemos buscado en salud en el país”, dijo Vega.

“Sin embargo, uno tiene que hacer observaciones que son el fruto de las inquietudes de los colegas que hemos estado en esta batalla durante tanto tiempo. Nos gustaría, por ejemplo, que la narrativa del proyecto de ley dejara un poco el lenguaje tradicional y asumiera el lenguaje más moderno, más de nuestra generación”, indicó.

Y señaló que el lenguaje crea realidades y puede generar enganche y materializarse en cambios para el sistema.

También señaló que, para él, la privatización de salud en Colombia no solo se presentó en el aseguramiento con la aparición de las EPS, sino que la Ley 100 de 1993 también robusteció el sector privado en la prestación de servicios de salud. De hecho, señaló que cerca del 80 % de los prestadores de salud que existen hoy son privados.

Indicó que si bien la reforma apunta a cerrar las brechas de inequidad en el acceso a la salud por medio de los Centros de Atención Primaria (CAP), esa estrategia debe analizarse con detalle para saber qué tan efectiva puede llegar a ser.

A su vez, manifestó preocupación sobre el vacío que quedaría con las EPS y la vigilancia que se les haría a los actores del sistema de salud que pretendan reemplazar sus labores.

“La batalla no es solo contra las EPS, es un tema de saber en manos de quién y bajo el control de quién queda el negocio de la salud con la reforma“, concluyó Vega. Y señaló que debe mejorar la definición de la atención primaria en el proyecto de ley.

Y señaló que uno de los obstáculos del proyecto de ley tiene que ver con que los CAP tienen las mismas condiciones para territorios muy distintos, pues en un país como Colombia la diversidad social y geográfica es manifiesta.

La financiación del proyecto

Vega también manifestó “preocupaciones” sobre la forma de financiación de la reforma. De hecho, señaló que en los anexos del proyecto se advierte que en unos tres años estos centros de atención primaria podrían cubrir a la población colombiana.

“Yo no creo. Creo que este es un proceso de más largo plazo, porque no tenemos el recurso humano, ni la calidad, ni las capacidades para hacer atención primaria en el país. Tenemos una distribución inequitativa que no se va a corregir a corto plazo, tenemos un déficit de infraestructura de atención primaria en salud en Colombia terrible”, sostuvo Vega. Y advirtió que es difícil que se logren las metas que se plantean.

La ministra de Salud, Carolina Corcho, presentó el articulado de la reforma a la salud la semana pasada. - Foto: Twitter @7Comision

Y señaló que podrían buscarse otras fuentes de financiamiento además del Sistema General de Participaciones.

Por su parte, Hernando Torres, decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, se refirió a la preservación del derecho fundamental a la salud que propone la reforma y, sobre todo, al respeto al derecho al trabajo del personal sanitario.

E hizo énfasis en que deben respetarles la dignidad, la posibilidad de vivir bien y el respeto por las dimensiones intangibles de los trabajadores. “Esos elementos tienen que encarnarse en el trabajo”, dijo Torres.

La ministra Corcho buscará tener mayorías en el Congreso para lograr que se apruebe la reforma a la salud. - Foto: Foto de @ViceColombia

Y señaló que es clave que los trabajadores de la salud tengan acceso al “trabajo decente”, que hace referencia a lo que debería ser un empleo digno en un mundo globalizado, que permita el desarrollo de las propias capacidades, que respete los derechos fundamentales y que tenga una remuneración justa según la labor ejecutada.

De otro lado, Eduardo Guerrero Espinel, presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública, indicó que hay múltiples retos para dar un debate sustentado en el Congreso de la República que es, finalmente, el espacio donde se llevará a cabo la discusión de la reforma a la salud.

Hizo énfasis en la necesidad de que haya una mejor socialización del proyecto de ley, pues es un asunto que tocará a toda la población colombiana. “La necesidad necesita respuestas. Se pregunta qué va a pasar con la prepagada, se va a acabar, se van a subir los precios. Hay muchas preguntas que podrían ser respondidas por un equipo que pudiera estar trabajándolas y sistematizando la información”, anotó.

Y señaló que esta reforma plantea la terminación en las lógicas de la competencia tanto para las aseguradoras como para las instituciones prestadoras de salud.

“Lo que resta de aquí en adelante es una didáctica y una pedagogía de una realidad que tienen que cambiar. ¿El sistema requiere una nueva gobernanza? Sí. ¿Cuál va a ser esa nueva gobernanza? Pongámonos de acuerdo en eso“, concluyó Guerrero.