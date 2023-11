Lo último: Adres giró más de $166 billones a las EPS por presupuestos máximos de octubre

“En total, entre septiembre y octubre, se giró un billón de pesos por este concepto. De modo que quede claro que no se adeuda ni un solo peso de los presupuestos máximos del año 2023. Que las EPS tienen todo el recurso anticipado para pagar los servicios que están fuera de la UPC (Unidad de pago por capitación)”.

“[...] Es un jueguito contable muy bonito sobre el que el sistema no tiene control y que ya el Congreso ha señalado, claramente con los partidos políticos, que hay que acabar esa integración vertical porque no se puede seguir haciendo contratos de ‘yo con yo’. Las EPS contratan a sus propias empresas para que resulte en utilidades muy importantes, mientras no tratan así al resto de los prestadores”, sostuvo Félix León Martínez.