Ministra Cecilia López tuvo fuerte desacuerdo con indígenas durante debate por hambre y desnutrición en La Guajira

El panorama de la desnutrición infantil y el hambre que están enfrentando las comunidades de La Guajira tienen en alerta a las autoridades. De hecho, solo hasta la primera semana de octubre, el Instituto Nacional de Salud (INS) había documentado 1.429 casos de desnutrición en niños menores de cinco años.

Es decir, se reportaron más de cinco casos cada día en lo que va del año solo en territorio guajiro.

La preocupación fue compartida por las comunidades durante un debate de control político que hizo la Comisión Séptima del Senado en el departamento de La Guajira. Al evento fueron citados los Ministerios de Salud, de Agricultura, de Vivienda y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Allí, la senadora indígena Martha Peralta, quien recordó que las cifras de muertes por desnutrición en niños y niñas son cuatro veces más altas en La Guajira en comparación al promedio nacional. Y recordó que en 2017 la Corte Constitucional declaró el estado de las cosas inconstitucional sobre la situación en el departamento, una decisión que obliga a las autoridades a tomar decisiones urgentes para asegurar los derechos a la salud, la alimentación y al agua potable.

Sin embargo, para Peralta el Estado no ha hecho lo suficiente para revertir las precarias condiciones en las que viven las comunidades indígenas de La Guajira.

En 2021, la tasa de muerte de menores de cinco años por desnutrición se situó en este departamento en 20,8 por cada 100.000 habitantes, mientras que la media nacional fue de 5,6.



En La Guajira es donde más se mueren niños de hambre en el país.#ElSenadoEnLaGuajira pic.twitter.com/RiEpj1SrDE — Martha Peralta Epieyú (@marthaperaltae) November 16, 2022

“Van 50 niños que han perdido la vida por causas asociadas a la desnutrición y a los déficit alimentarios. Según la Defensoría del Pueblo este es el departamento donde más niños fallecen entre los cero y los cinco años por esas causas”, advirtió.

Peralta recordó que los niños y niñas que padecen desnutrición sufren de vómito y diarrea fuertes. “Creo que es la muerte más tenaz que pueda padecer un ser humano”, anotó.

La discusión entre la ministra y la comunidad

Durante el debate de control político, la ministra de Agricultura, Cecilia López, dio cuenta del trabajo que se ha adelantado durante el comienzo del Gobierno nacional para mitigar los problemas de alimentación que tienen las comunidades de La Guajira.

La funcionaria indicó que la cartera que preside cuenta con recursos que no fueron ejecutados durante el Gobierno anterior y que están orientados a solventar la crisis en La Guajira. Y, por otro lado, señaló que ya han acordado con las comunidades la elaboración de una estrategia de seguridad alimentaria.

Este año Colombia ha reportado más de 17.000 casos de desnutrición en niños menores de cinco años. - Foto: MARIO FRANCO

Sin embargo, cuestionó el hecho de que no le habían llegado propuestas concretas de parte de los líderes indígenas.

“En la reunión que tuvimos en octubre, la comunidad wayuu pidió que el plan de seguridad alimentaria para cuatro municipios lo harían ustedes directamente, nosotros aceptamos eso. Pero, créanme, cumplan con el plazo. Ya se pasó el primer plazo y no nos presentaron el plan”, aseguró López.

Y señaló que, de no presentar un plan concreto, el Gobierno iba a estar en una “situación difícil”.

Ante estas declaraciones, la presidenta de la Comisión Séptima del Senado, Norma Hurtado, les pidió explicaciones a las líderes indígenas para que dijeran por qué aún no se había presentado un plan concreto.

Una de las representantes de las comunidades argumentó que los recursos que les habían asignado “eran mínimos”. Pero señaló que “lo que se está haciendo es iniciar con algunas de las acciones y las actividades” con el dinero que tienen asignado.

A su vez, la ministra aseguró que tienen 500 millones de pesos para realizar el plan. “¿Por qué no les damos un aplauso a ver si hoy tenemos el plan?”, señaló la ministra.

Matilde López, una de las líderes indígenas, tomó la palabra y le dijo a la ministra que no aprueban la gestión que se está realizando con ese plan, pues argumentó que no será suficiente para solventar los problemas que tienen las comunidades de La Guajira.

“Nosotros no aprobamos eso. Allí no se ven reflejados los recursos que se requieren para mitigar el hambre de este departamento. No se necesitan 5.000 millones ni dos millones de pesos, se necesita mucha plata, sobre todo de este Ministerio”, dijo Matilde López.

Al respecto, la ministra señaló que sí habrá una asignación presupuestal más robusta, que será de 27.000 millones de pesos.